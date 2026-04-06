Economia

Macro em Pauta

Preço dos alimentos no mundo sobe 2,4% por alta nas commodities

Energia, clima e oferta mais restrita sustentam alta dos alimentos

Preços dos alimentos: alta reflete impacto da energia e do cenário global (Leandro Fonseca/Exame)

Preços dos alimentos: alta reflete impacto da energia e do cenário global (Leandro Fonseca/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11h09.

A alta da energia no mercado internacional, puxada pela guerra no Oriente Médio, começou atingir o preços dos alimentos ao redor do mundo.

Em março, o índice global da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) subiu para 128,5 pontos, com avanço de 2,4% no mês e leve alta na comparação anual.

O movimento não ficou concentrado em um único produto. A pressão  atingiu desde grãos até proteínas e derivados.

O principal vetor dessa alta é o petróleo. Com a energia mais cara, cresce a demanda por biocombustíveis, o que muda o destino de várias commodities.

No Brasil, por exemplo, a cana pode ir mais para etanol do que para açúcar. Esse ajuste ajuda a explicar a forte alta do açúcar no mês. O mesmo vale para os óleos vegetais, que também ganharam força com a expectativa de maior uso na produção de energia.

Clima e oferta entram na conta

Além da energia, o cenário também é influenciado por questões de oferta. A seca nos Estados Unidos prejudica o trigo, enquanto o custo alto de insumos deve reduzir o plantio em outros países.

Nas carnes, o cenário é incerto. A bovina sobe com menor oferta, a suína acompanha a demanda europeia, e frango e carne ovina recuam com dificuldades logísticas, especialmente no Oriente Médio.

Para o próximo ano, a FAO projeta queda na produção global de trigo, enquanto o milho deve ter desempenho mais positivo, com boas safras em países como Brasil e Argentina.

 

Acompanhe tudo sobre:CommoditiesAlimentosGuerras

Mais de Economia

Boletim Focus: mercado eleva projeção do IPCA para 2026, 2027 e 2028

Brasil está à frente no uso de IA, diz economista-chefe da Visa

Conflito no Oriente Médio pressiona preços globais de alimentos, alerta a FAO

Crédito sustenta atividade mais forte no Brasil no 1º tri, diz Pessoa

Mais na Exame

Negócios

Ele quer provar que IA pode ir além do hype — e gerar resultado real

ESG

O crescimento começa quando você para de vender

Inteligência Artificial

Em busca de novo mercado, Anthropic compra startup de biotecnologia por US$ 400 milhões

Carreira

O feed influencia a escolha de escola? O papel do marketing educacional na relação com as famílias