Irã pode ganhar vantagem contra os EUA com desaparecimento de piloto?

O desaparecimento de um piloto da Força Aérea americana acendeu alertas sobre a possibilidade de o Irã obter vantagem estratégica contra os Estados Unidos, segundo reportagem do The New York Times. Desde 1979, o país persa tem utilizado cidadãos americanos e europeus detidos em seu território para extrair concessões de adversários mais poderosos.

A queda de um caça americano em território iraniano e a busca intensa por um de seus tripulantes aumentaram as preocupações de que o piloto possa ser capturado, oferecendo ao Irã um recurso valioso para negociações com Washington.

Segundo o New York Times, a operação de resgate entrou no segundo dia no sábado, com tropas americanas realizando buscas intensivas, enquanto militares iranianos também tentavam localizar o piloto, conforme três autoridades iranianas que falaram sob condição de anonimato.

Uma afiliada local da emissora estatal iraniana convocou moradores na televisão a capturarem o “piloto ou pilotos inimigos” e entregá-los vivos às forças de segurança em troca de recompensa.

A situação remete à crise dos reféns de 1979, quando estudantes tomaram a embaixada dos EUA em Teerã e mantiveram 52 americanos em cativeiro por 444 dias, consolidando quase cinco décadas de relações hostis entre Washington e Teerã.

“O fato de este país ficar de braços cruzados e permitir que um país como o Irã mantenha nossos reféns, na minha opinião, é um horror”, disse Donald Trump em 1980, comentando o episódio da crise. A crise de 1979 acabou por definir o último ano da presidência de Jimmy Carter e serviu para muitos como um símbolo de seus fracassos.

Jogada de propaganda

Hamidreza Azizi, especialista em questões de segurança iranianas do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, uma organização de pesquisa, afirmou que o Irã poderia adotar uma de duas estratégias caso consiga capturar o aviador.

Caso a captura permaneça secreta, segundo o jornal, os iranianos poderiam abordar os Estados Unidos em privado e negociar um acordo nos bastidores, exigindo concessões em troca da libertação secreta do tripulante. Ou o Irã poderia exibir o aviador diante das câmeras como propaganda.

De acordo com Azizi, essa era a estratégia mais provável. "Eles realmente querem apresentar essa imagem de vitória e também humilhar Trump", disse Azizi.

Ali Alfoneh, pesquisador sênior do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, destacou incidentes anteriores, como a captura de marinheiros britânicos pelo Irã em 2007, quando os militares foram vendados, ameaçados e obrigados a prestar depoimentos em vídeo, antes de serem libertados com ampla cobertura da mídia internacional.

Alfoneh acrescentou que o tratamento dado ao aviador americano provavelmente seria diferente, visto que os Estados Unidos e o Irã estão em guerra.

Mesmo que o tripulante desaparecido seja resgatado em segurança, o episódio ressalta os riscos de conduzir missões em território hostil contra um adversário com capacidade de retaliação. Operações de resgate são inerentemente perigosas porque colocam em risco militares americanos adicionais.

Um helicóptero Black Hawk americano envolvido nas buscas foi atingido por fogo terrestre, mas escapou ileso. Além disso, outro avião de combate, um A-10 Warthog, caiu no Golfo Pérsico; seu piloto foi resgatado, segundo oficiais americanos ouvidos sob anonimato.

Até o momento, autoridades iranianas e comentaristas pró-governo não detalharam o destino do piloto desaparecido. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano, provocou os EUA no canal X: