Guterres pede apoio internacional para reconstrução da Síria durante visita a Damasco

Viagem marca a primeira ida de António Guterres ao país desde que assumiu o comando das Nações Unidas e inclui encontros com o governo sírio (Amanuel Sileshi/AFP)
Repórter de ESG
Publicado em 25 de julho de 2026 às 15h22.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste sábado (25), durante visita oficial a Damasco, que a Síria precisará do apoio da comunidade internacional para reconstruir o país após anos de conflito.
Em sua primeira viagem ao território sírio desde que assumiu o comando da organização, Guterres também reiterou o apoio da ONU ao processo de transição política.
"Estamos dispostos a apoiar uma transição política e a justiça transicional na Síria", afirmou o secretário-geral em entrevista coletiva ao lado do ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al Shaibani.
Segundo Guterres, a reconstrução do país dependerá de cooperação internacional.
"Nenhum país emerge de um conflito muito grave e se reconstrói por si só", disse. "A comunidade internacional deve ajudar a Síria em sua determinação de alcançar esse objetivo."
O secretário-geral acrescentou que a ONU pretende atuar em conjunto com parceiros internacionais para apoiar a recuperação, o desenvolvimento e a prosperidade do país.
Durante a coletiva, Al Shaibani afirmou que o governo sírio e a ONU discutiram formas de ampliar a cooperação para fortalecer os esforços de reconstrução.
Segundo ele, cerca de 3,5 milhões de sírios retornaram ao país desde a queda do regime de Bashar al Assad, em dezembro de 2024.
O ministro afirmou ainda que o governo trabalha na criação de um marco legislativo para permitir a transição da assistência emergencial para políticas de desenvolvimento sustentável.
"A reconstrução é agora a prioridade, o que requer retirar todas as restrições", declarou.
As autoridades também abordaram a situação nas Colinas de Golã, território ocupado por Israel. Al Shaibani classificou a presença israelense como uma violação do território sírio e afirmou que ela representa uma ameaça à segurança regional.
Guterres reiterou a posição da ONU de defesa da soberania e da integridade territorial da Síria e pediu o fim das violações do direito internacional.
Antes da entrevista coletiva, o secretário-geral reuniu-se com o presidente sírio, Ahmed al Sharaa. Segundo a Presidência da Síria, o encontro tratou do fortalecimento da cooperação entre Damasco e a ONU nas áreas humanitária e de desenvolvimento, além do apoio aos esforços de recuperação do país.
Durante a visita, Guterres também percorreu locais históricos, como a Mesquita dos Omíadas e a Cidade Velha de Damasco, e visitou a prisão de Sednaya, símbolo da repressão durante o governo de Bashar al Assad.
A viagem marca a primeira visita de Guterres à Síria desde que assumiu a chefia das Nações Unidas. A última ida de um secretário-geral da ONU ao país ocorreu em 2009, quando Ban Ki-moon esteve em Damasco a convite do então presidente Bashar al Assad.