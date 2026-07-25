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Guterres pede apoio internacional para reconstrução da Síria durante visita a Damasco

Secretário-geral da ONU afirmou que nenhum país se recupera sozinho de um conflito prolongado e prometeu cooperação em áreas humanitárias e de desenvolvimento

Viagem marca a primeira ida de António Guterres ao país desde que assumiu o comando das Nações Unidas e inclui encontros com o governo sírio (Amanuel Sileshi/AFP)

Viagem marca a primeira ida de António Guterres ao país desde que assumiu o comando das Nações Unidas e inclui encontros com o governo sírio (Amanuel Sileshi/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de julho de 2026 às 15h22.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste sábado (25), durante visita oficial a Damasco, que a Síria precisará do apoio da comunidade internacional para reconstruir o país após anos de conflito.

Em sua primeira viagem ao território sírio desde que assumiu o comando da organização, Guterres também reiterou o apoio da ONU ao processo de transição política.

"Estamos dispostos a apoiar uma transição política e a justiça transicional na Síria", afirmou o secretário-geral em entrevista coletiva ao lado do ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al Shaibani.

Segundo Guterres, a reconstrução do país dependerá de cooperação internacional.

"Nenhum país emerge de um conflito muito grave e se reconstrói por si só", disse. "A comunidade internacional deve ajudar a Síria em sua determinação de alcançar esse objetivo."

O secretário-geral acrescentou que a ONU pretende atuar em conjunto com parceiros internacionais para apoiar a recuperação, o desenvolvimento e a prosperidade do país.

Reconstrução e retorno de sírios

Durante a coletiva, Al Shaibani afirmou que o governo sírio e a ONU discutiram formas de ampliar a cooperação para fortalecer os esforços de reconstrução.

Segundo ele, cerca de 3,5 milhões de sírios retornaram ao país desde a queda do regime de Bashar al Assad, em dezembro de 2024.

O ministro afirmou ainda que o governo trabalha na criação de um marco legislativo para permitir a transição da assistência emergencial para políticas de desenvolvimento sustentável.

"A reconstrução é agora a prioridade, o que requer retirar todas as restrições", declarou.

Colinas de Golã

As autoridades também abordaram a situação nas Colinas de Golã, território ocupado por Israel. Al Shaibani classificou a presença israelense como uma violação do território sírio e afirmou que ela representa uma ameaça à segurança regional.

Guterres reiterou a posição da ONU de defesa da soberania e da integridade territorial da Síria e pediu o fim das violações do direito internacional.

Antes da entrevista coletiva, o secretário-geral reuniu-se com o presidente sírio, Ahmed al Sharaa. Segundo a Presidência da Síria, o encontro tratou do fortalecimento da cooperação entre Damasco e a ONU nas áreas humanitária e de desenvolvimento, além do apoio aos esforços de recuperação do país.

Durante a visita, Guterres também percorreu locais históricos, como a Mesquita dos Omíadas e a Cidade Velha de Damasco, e visitou a prisão de Sednaya, símbolo da repressão durante o governo de Bashar al Assad.

A viagem marca a primeira visita de Guterres à Síria desde que assumiu a chefia das Nações Unidas. A última ida de um secretário-geral da ONU ao país ocorreu em 2009, quando Ban Ki-moon esteve em Damasco a convite do então presidente Bashar al Assad.

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