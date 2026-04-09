Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã diz que liberou Estreito de Ormuz, sob controle do Exército

Teerã limita travessia a até 15 embarcações por dia

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de abril de 2026 às 11h16.

Última atualização em 9 de abril de 2026 às 11h18.

O Estreito de Ormuz segue aberto, mas com tráfego restrito e sob controle direto do Irã, segundo o vice-chanceler Saeed Khatibzadeh.

Em entrevista à ITV News, ele afirmou que embarcações só podem atravessar a rota com autorização prévia das autoridades militares iranianas.

De acordo com o governo, qualquer navio que se comunique com Teerã pode receber aval, desde que não apresente comportamento considerado hostil.

Apesar da liberação formal, a navegação permanece lenta. O Irã estabeleceu um limite de até 15 embarcações por dia — bem abaixo das cerca de 130 que cruzavam o estreito diariamente antes do conflito.

Khatibzadeh afirmou que as restrições refletem as condições de guerra e medidas adotadas durante os combates, incluindo riscos como minas e limitações operacionais.

Impacto no petróleo e no mercado

O estreito, que liga o Golfo ao Oceano Índico, é responsável por cerca de um quinto do transporte global de petróleo. Desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, o fluxo foi fortemente reduzido, pressionando os preços internacionais.

Mesmo com o cessar-fogo de 14 dias acordado com os Estados Unidos, a navegação segue longe da normalidade. Contratos de petróleo voltaram a subir após a retomada parcial das operações.

Autoridades iranianas indicaram que o modelo de controle pode enfrentar dificuldades práticas, diante do volume de navios que dependem da rota.

A União Europeia criticou a possibilidade de restrições ou cobrança para a travessia, defendendo a liberdade de navegação. A França também classificou como “inaceitável” a hipótese de pedágio.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Estreito de OrmuzIrã - País
Próximo

Mais de Mundo

'Guerra entre EUA e Irã terá apenas perdedores', diz analista

Líbano fora do cessar-fogo: Beirute sob ataque no 41º dia de guerra

Por que as eleições na Hungria atraem a atenção dos EUA?

A guerra entre EUA e Irã vai acabar? Entenda o que falta ser resolvido

Mais na Exame

Mercados

Petróleo sobe, dólar cai — ou é o contrário? Entenda relação entre ativos

Brasil

Doula é profissão regulamentada com nova lei; entenda atribuições

Future of Money

Criptomoedas caem com atenção a geopolítica e memecoins lideram perdas

Inteligência Artificial

Sem alardes, Google lança app de transcrição por IA que funciona sem internet