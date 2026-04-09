Petróleo sobe, dólar cai — ou é o contrário? Entenda relação entre ativos

O comportamento do petróleo no mercado internacional vai muito além do setor de energia.

A commodity funciona como um termômetro da economia global — e seus movimentos têm impacto direto sobre inflação, juros e, consequentemente, o dólar. A moeda atingiu ontem seu menor patamar em quase dois anos, fechando a R$ 5,102, e hoje segue renovando mínimas. Já o petróleo teve sua maior queda diária em seis meses, chegando na casa dos US$ 90 o barril e hoje se reaproxima dos US$ 100.

Isso acontece porque o petróleo está na base de diversos custos da economia, como transporte e produção. Quando o preço sobe, tende a pressionar a inflação no mundo todo. Quando cai, o efeito é o oposto, e é justamente aí que começa a conexão com o câmbio e juros.

“O petróleo é algo que influencia o ‘humor’ da economia global: quando ele cai, significa que a pressão de preços no mundo tende a diminuir, então os juros lá fora, principalmente nos EUA, não precisam ficar tão altos por muito tempo”, explica Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

Com uma inflação mais controlada, o mercado passa a esperar juros mais baixos nos Estados Unidos. E isso muda o fluxo de dinheiro global.

“Com juros mais baixos nos EUA, o dinheiro global deixa de ficar tão concentrado no dólar e começa a buscar países que pagam juros maiores, como o Brasil, o que aumenta a entrada de dólares aqui e faz o preço do dólar cair”, diz.

Na prática, o raciocínio é simples: juros altos nos EUA atraem capital para ativos americanos, fortalecendo o dólar. Já juros mais baixos reduzem essa atratividade, abrindo espaço para que investidores busquem retornos maiores em mercados emergentes.

Dólar como “porto seguro”

Segundo Carlos Castro, planejador financeiro CFP pela Planejar, além da inflação e dos juros, há um terceiro elemento importante nessa equação: o risco global.

Quando o petróleo sobe por conta de tensões geopolíticas — como conflitos no Oriente Médio — o mercado tende a buscar proteção em ativos considerados mais seguros, como o dólar. Já em momentos de alívio, esse movimento se reverte.

“Além disso, a queda do petróleo costuma estar associada a um ambiente de menor tensão global, o que favorece a entrada de recursos em países emergentes como o Brasil, contribuindo para a valorização do real e, consequentemente, para a queda do dólar”, afirma Castro.

Ou seja, quando o cenário externo melhora, o dólar perde parte do seu papel de “porto seguro”. Com menos aversão ao risco, investidores voltam a aplicar em mercados como o brasileiro — o que aumenta a oferta de moeda americana no país e pressiona sua cotação para baixo.

Petrodólar

A relação entre petróleo e dólar também passa por fatores estruturais do mercado global. Quando o dólar se fortalece, o petróleo fica mais caro para países que usam outras moedas, a demanda tende a cair e o preço do petróleo pode recuar. Já quando o dólar enfraquece, o petróleo fica relativamente mais barato, a demanda pode subir e o preço tende a subir.

Além disso, existe o chamado sistema do petrodólar, em que o comércio internacional de petróleo é majoritariamente feito na moeda americana. Isso obriga países importadores a manter reservas em dólar, sustentando uma demanda global constante pela divisa.

Por fim, há o impacto na balança comercial, especialmente em países emergentes como o Brasil. Como exportador de petróleo, o país tende a receber mais dólares quando os preços da commodity sobem, o que pode fortalecer o real e pressionar a moeda americana para baixo.