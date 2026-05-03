Irã diz ter recebido resposta dos EUA sobre proposta de paz

O governo do Irã afirmou neste domingo, 3, que recebeu uma resposta dos Estados Unidos sobre sua mais recente proposta para negociações de paz. A movimentação ocorre um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar que provavelmente rejeitaria a proposta iraniana por considerar que o país “não pagou um preço alto o suficiente”.

Segundo a imprensa estatal iraniana, Washington enviou sua resposta à proposta de 14 pontos apresentada por Teerã por meio do Paquistão. O governo iraniano informou que o documento está em análise pelas autoridades locais.

Até o momento, não houve confirmação oficial por parte de Washington ou de Islamabad sobre o envio da resposta americana.

Durante pronunciamento divulgado pela mídia estatal, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou:

“Neste estágio, não temos negociações nucleares.”

A declaração faz referência à proposta iraniana de adiar discussões sobre questões nucleares até o fim do conflito e até que os lados envolvidos concordem em suspender bloqueios marítimos opostos na região do Golfo.

No sábado, 2, Trump afirmou que ainda não havia analisado a redação final da proposta de paz enviada pelo Irã, mas indicou que dificilmente aprovaria o plano.

“Em breve vou analisar o plano que o Irã acabou de nos enviar, mas não consigo imaginar que ele seja aceitável, porque eles ainda não pagaram um preço alto o suficiente pelo que fizeram à humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos”, escreveu o presidente americano na rede social Truth Social.

As declarações elevam a tensão diplomática entre os dois países e mantêm indefinido o futuro das negociações.