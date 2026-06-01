Cientista explica por que alienígenas talvez nunca cheguem à Terra

A possibilidade de civilizações extraterrestres visitarem a Terra pode ser muito menor do que sugere a ficção científica. Pesquisadores afirmam que os desafios físicos e de engenharia envolvidos em viagens interestelares podem tornar esse tipo de missão extremamente difícil — ou até inviável.

O debate ganhou força após o Pentágono divulgar novos vídeos e imagens de objetos voadores não identificados anteriormente classificados como secretos. Apesar do aumento do interesse público sobre OVNIs, chegar à Terra exigiria superar obstáculos extremos relacionados à distância, velocidade, energia e sobrevivência no espaço profundo.

O maior problema é a distância

De acordo com o The Conversation, o cientista aeroespacial Kai James argumenta que não existe evidência de vida inteligente no Sistema Solar. Isso significa que qualquer possível civilização extraterrestre teria que vir de outro sistema estelar.

A estrela mais próxima do Sol, Proxima Centauri, fica a cerca de 4,25 anos-luz da Terra — aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Mesmo viajando em velocidades extremamente altas, uma missão interestelar levaria décadas ou séculos para ser concluída.

O cientista explica que nenhuma nave consegue ultrapassar a velocidade da luz, limite imposto pelas leis da física. Ainda assim, pesquisadores consideram que uma velocidade equivalente a cerca de 10% da velocidade da luz — aproximadamente 30 mil quilômetros por segundo — poderia ser um cenário teoricamente plausível para futuras viagens interestelares.

Mesmo nesse ritmo, uma jornada de 10 anos-luz levaria cerca de 100 anos. Segundo James, viagens tão longas aumentariam o risco de falhas técnicas, acidentes e danos aos sistemas da nave.

Combustível seria um desafio gigantesco

Outro obstáculo envolve a quantidade de energia necessária para mover uma espaçonave em velocidades tão extremas. O pesquisador analisa diferentes formas de propulsão espacial, incluindo foguetes químicos, energia nuclear, antimatéria e sistemas impulsionados por lasers.

Segundo a análise, foguetes químicos tradicionais seriam inviáveis para esse tipo de viagem, já que exigiriam quantidades absurdas de combustível. A propulsão por antimatéria aparece como uma alternativa teoricamente eficiente, mas ainda extremamente cara, instável e limitada tecnologicamente.

Já motores de fusão nuclear poderiam gerar muito mais energia do que foguetes atuais, embora ainda não existam sistemas operacionais desse tipo.

Poeira espacial também pode destruir uma nave

Mesmo o espaço interestelar não é completamente vazio. Segundo o pesquisador, partículas microscópicas de poeira e átomos presentes no espaço poderiam atingir uma nave em altíssima velocidade com energia comparável à de projéteis.

Além disso, o bombardeio contínuo de partículas poderia gerar radiação intensa e corroer materiais da estrutura da espaçonave. Para sobreviver à viagem, seria necessário desenvolver sistemas de blindagem extremamente resistentes e leves ao mesmo tempo — outro grande desafio de engenharia.

Viagem alienígena não é proibida pela física

O cientista destaca que nenhuma lei conhecida da física impede totalmente viagens interestelares. O problema, segundo ele, é que a soma de centenas de limitações tecnológicas e exigências de engenharia pode tornar esse tipo de missão praticamente impossível na prática.

Ainda assim, o pesquisador reconhece que civilizações muito mais avançadas poderiam desenvolver tecnologias desconhecidas atualmente pela humanidade.

Mesmo nesse cenário, porém, essas soluções provavelmente também enfrentariam limitações físicas e desafios técnicos próprios.