EUA fecham embaixada americana no Kuwait após ataques do Irã

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira o fechamento por tempo indeterminado de sua embaixada no Kuwait, em meio a ataques do Irã contra alvos americanos no Golfo Pérsico, em retaliação à guerra iniciada por Washington e Israel.

Em comunicado publicado no X (antigo Twitter), a missão diplomática informou que permanecerá fechada até novo aviso. Todos os agendamentos consulares, regulares e de emergência, foram cancelados. A embaixada afirmou que divulgará novo comunicado quando as operações forem retomadas.

Ataque na Arábia Saudita

O anúncio ocorreu horas após a embaixada americana na Arábia Saudita ser atingida por dois drones. Segundo a representação diplomática, o ataque provocou um pequeno incêndio e danos materiais leves no edifício, sem registro de feridos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito pode durar “quatro a cinco semanas” e não descartou o envio de tropas à região. “Vocês descobrirão em breve”, disse, ao ser questionado sobre a resposta ao ataque contra a representação diplomática em Riad.

A Arábia Saudita informou que interceptou oito drones nas imediações de Riad e da cidade de Al Kharj. Dois aparelhos atingiram a embaixada americana na capital, provocando incêndio de pequenas proporções e danos materiais limitados, segundo o Ministério da Defesa saudita.

A embaixada orientou cidadãos americanos a permanecerem em casa. No Kuwait, a representação diplomática dos EUA anunciou fechamento por tempo indeterminado devido às tensões regionais.

Desde sábado, o Irã executa contraofensiva contra bases militares americanas no Oriente Médio e contra o território israelense. Seis militares dos EUA morreram desde o início da guerra.

Na segunda-feira, a embaixada dos EUA no Kuwait já havia alertado para uma “ameaça contínua” de ataques com mísseis e drones contra o país e orientado que a legação não fosse visitada.

No domingo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos determinou a saída de funcionários não essenciais e de seus familiares da embaixada no Kuwait. Na segunda-feira, o órgão recomendou que cidadãos americanos deixassem imediatamente 14 países e territórios do Oriente Médio, incluindo Kuwait e Arábia Saudita, devido a “graves riscos” à segurança.

*Com informações da EFE