Trump diz não ter pressa em negociações porque quer 'um bom acordo' com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista transmitida na noite de sábado, 30, que não tem pressa em chegar a um acordo de paz com o Irã, apesar dos prejuízos que o conflito tem causado no bolso dos americanos, porque quer “conseguir um bom acordo”.

“Isso está indo devagar, leva muito tempo. Não tenho pressa. Gostaria de dizer que tenho pressa, porque, você sabe... Os preços da gasolina vão cair bastante (quando houver acordo), mas se a gente tiver pressa, não vai conseguir um bom acordo”, afirmou Trump em entrevista concedida à sua nora, a apresentadora Lara Trump, na emissora "Fox News".

Durante a entrevista, gravada na quinta-feira, Trump não se referiu à “decisão final” que, segundo informaram veículos de comunicação americanos, ele tomaria sobre a última oferta iraniana após se reunir com sua equipe de assessores de segurança, mas considerou que o acordo final deve conter duas garantias: que o estreito de Ormuz seja reaberto e que o Irã não possa ter uma arma atômica.

“Aos poucos, mas com segurança, estamos conseguindo, creio eu, o que queremos, e se não conseguirmos, terminaremos de outra forma”, acrescentou Trump, em linha com as palavras proferidas no sábado pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, que afirmou que o Pentágono está pronto para começar a atacar o Irã novamente se não houver acordo.

"Todas as cartas na mão"

O líder republicano afirmou que os iranianos são bons negociadores, mas que Washington tem “todas as cartas na mão” porque, segundo ele, “derrotou militarmente” a república islâmica.

O presidente reiterou que, se seu país não tivesse bombardeado instalações-chave do programa nuclear iraniano em 2025, o Irã já teria uma arma nuclear neste momento.

Washington e Teerã tentam há semanas negociar um acordo para encerrar o conflito iniciado pelos EUA em fevereiro, em meio a um cessar-fogo decretado unilateralmente por Trump, que se mostrou potencialmente frágil diante dos repetidos ataques limitados que continuam ocorrendo em torno do estreito de Ormuz e do golfo Pérsico.