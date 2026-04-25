Irã diz que não há nenhuma reunião planejada com os EUA no Paquistão

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou nesta sexta-feira, 24, que não há nenhuma reunião planejada entre uma delegação do país e representantes dos Estados Unidos no Paquistão.

"Não se espera nenhuma reunião entre Irã e EUA. As observações do Irã serão comunicadas ao Paquistão", escreveu Baqaei na rede social X (antigo Twitter).

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, chegou a Islamabad nesta sexta-feira para se reunir com a cúpula civil e militar do Paquistão, uma viagem que coincide com o anúncio dos EUA sobre o envio iminente de uma delegação à capital paquistanesa para tentar resolver a crise regional.

Casa Branca anunciou que os enviados especiais anunciou que os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner viajariam ao Paquistão neste sábado, 25, para tentar retomar as negociações presenciais.

No entanto, Baqaei reiterou que Araqchi só se reuniria com representantes paquistaneses de "alto nível" para discutir sua "mediação em curso e seus bons ofícios para pôr fim à guerra imposta pelos EUA".

Antes de desembarcar na capital paquistanesa, Araqchi descreveu sua viagem como parte de um giro "oportuno" que também incluiria Mascate e Moscou, com o objetivo de "coordenar estreitamente" questões bilaterais e consultar sobre os desenvolvimentos regionais, e enfatizou ainda que seus "vizinhos são uma prioridade".

A Casa Branca explicou que a viagem de Witkoff e Kushner e afirmou que a delegação iraniana queria "conversar pessoalmente" e que os EUA estavam dispostos a "ouvir", visto que haviam percebido "algum progresso" por parte do Irã nos últimos dias.

Islamabad, onde a primeira rodada de negociações fracassou nos dias 11 e 12 de abril, permanece preparada para receber as partes, embora as negociações estejam paralisadas devido à recusa do Irã em negociar enquanto os EUA mantêm o bloqueio naval aos portos e navios iranianos.