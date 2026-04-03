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Irã derrubou outra aeronave de combate dos Estados Unidos no Golfo Pérsico

Exército iraniano informou o abate de um caça A-10 por sistemas de defesa aérea nesta sexta-feira; incidente ocorre após queda de um F-15 no sudoeste do país

Mais cedo, houve o registro da queda de um caça americano F-15 (Majid Saeedi/Getty Images)

Mais cedo, houve o registro da queda de um caça americano F-15 (Majid Saeedi/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17h36.

O Exército do Irã informou, nesta sexta-feira, 3, que derrubou um segundo avião de combate dos Estados Unidos.

De acordo com informações da emissora estatal IRIB, que citou fontes militares, uma aeronave modelo A-10 foi atingida pelos sistemas de defesa aérea do país e caiu nas águas do Golfo Pérsico.

O novo incidente ocorre em um momento de extrema tensão, logo após o registro da queda de um caça americano F-15 na região sudoeste do território iraniano.

Até o momento, o governo iraniano trata os episódios como ações bem-sucedidas de sua defesa interna contra as forças dos EUA, em um conflito que não apresenta sinais de trégua na região.

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