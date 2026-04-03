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Forças dos EUA resgatam sobrevivente de caça derrubado em solo iraniano

Militar está sob cuidados médicos enquanto buscas pelo segundo ocupante do F-15E continuam no sul do Irã; este é o primeiro abatimento em solo inimigo desde o início das ofensivas

A derrubada da aeronave ocorre em um momento de intensificação da operação "Fúria Épica" (IBRAHIM AMRO/AFP)

A derrubada da aeronave ocorre em um momento de intensificação da operação "Fúria Épica" (IBRAHIM AMRO/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 3 de abril de 2026 às 14h28.

Um dos dois tripulantes do caça dos Estados Unidos abatido pelo Irã nesta sexta-feira, 3, foi resgatado pelas forças americanas.

A informação, confirmada por três fontes próximas ao tema à CNN, marca o primeiro registro de uma aeronave dos EUA derrubada em território iraniano desde o início do atual conflito no Oriente Médio.

De acordo com relatos de fontes à imprensa americana, o militar resgatado está vivo e sob cuidados médicos. No entanto, o paradeiro e o estado de saúde do segundo tripulante permanecem incertos. As frentes de busca continuam mobilizadas na região.

Detalhes do Incidente

O avião envolvido no episódio seria um modelo F-15E da Força Aérea, segundo o jornal The Washington Post. A queda teria ocorrido na porção sul da república islâmica.

Este evento contabiliza a quarta perda de um F-15 desde o começo das ofensivas coordenadas entre EUA e Israel, iniciadas em 28 de fevereiro. Diferente dos casos anteriores — que incluíram um incidente no Kuwait onde todos foram salvos —, este é o primeiro abatimento confirmado em solo inimigo.

Contexto da operação

A derrubada da aeronave ocorre em um momento de intensificação da operação "Fúria Épica", nome dado pela gestão de Donald Trump à ofensiva contra Teerã. Recentemente, o presidente americano afirmou que as ações militares seriam intensificadas nas próximas semanas.

Apesar das declarações recentes sobre o estágio avançado do conflito, o último pronunciamento oficial da Casa Branca não esclareceu os próximos passos estratégicos da campanha, nem abordou a situação crítica do Estreito de Ormuz.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstados Unidos (EUA)

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