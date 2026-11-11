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Irã declara Marinha e Força Aérea da Argentina como organizações terroristas

Decisão é uma resposta à classificação da Guarda Revolucionária iraniana como organização terrorista pelo governo de Javier Milei

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h06.

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O Irã declarou a Marinha e a Força Aérea da Argentina como organizações terroristas nesta quarta-feira, 11, em resposta à decisão do governo do presidente Javier Milei de incluir a Guarda Revolucionária iraniana na lista de grupos terroristas do país.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou que a medida segue o "princípio de reciprocidade" e tem como base uma lei de 2019 que autoriza represálias contra países que classifiquem suas forças militares como organizações terroristas.

"De acordo com o princípio de reciprocidade e com base na lei de 2019, o Irã declara que a Marinha Argentina e a Força Aérea Argentina estão sujeitas aos dispositivos da lei mencionada e as designa como organizações terroristas", afirmou o ministério em comunicado.

O governo iraniano classificou a decisão argentina como uma "medida hostil" e declarou que Buenos Aires será responsável pelas consequências. O comunicado, porém, não especificou quais medidas poderão ser adotadas.

Por que o Irã declarou as forças argentinas como terroristas?

Em março, o governo Milei classificou a Guarda Revolucionária do Irã, força militar ligada ao regime iraniano, como organização terrorista. A decisão permite aplicar sanções financeiras e restrições operacionais relacionadas ao grupo.

A Argentina acusa a Guarda Revolucionária de apoiar o Hezbollah, movimento xiita libanês responsabilizado pelas autoridades argentinas por dois atentados em Buenos Aires.

O primeiro ocorreu em 1992, contra a Embaixada de Israel, e deixou 29 mortos. Dois anos depois, um ataque contra a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA), centro comunitário judaico, matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos.

Antes da classificação da Guarda Revolucionária, o governo argentino já havia declarado a Força Quds, braço da organização iraniana, como grupo terrorista, em janeiro deste ano.

Relações entre Argentina e Irã se deterioraram

Desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023, Milei aproximou a Argentina dos Estados Unidos e de Israel, países que considera seus principais aliados internacionais.

O presidente argentino também apoiou o ataque conjunto realizado pelos dois países contra o Irã no fim de fevereiro, que desencadeou a guerra no Oriente Médio.

Em abril, o governo argentino expulsou Mohsen Soltani Tehrani, principal representante diplomático iraniano em Buenos Aires.

A nova designação anunciada por Teerã amplia a disputa diplomática entre os dois países. Até o momento, o governo iraniano não detalhou as consequências práticas da classificação das forças militares argentinas como organizações terroristas.

*Com AFP

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