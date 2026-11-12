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Trump descarta acordo com o Irã e mira estados governados por democratas

Presidente dos EUA diz que não precisa de acordo com o Irã e orienta JD Vance a focar em denúncias contra estados democratas, sem apresentar provas.

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h17.

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Donald Trump afirmou que não pretende buscar um acordo com o Irã para encerrar a guerra iniciada em fevereiro. Em publicação na Truth Social, disse que orientou JD Vance a priorizar denúncias de corrupção em estados governados por democratas, sem apresentar provas. O presidente não detalhou os próximos passos do conflito nem as medidas contra os estados citados.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta quinta-feira, 12, buscar um acordo com o Irã para encerrar a guerra entre os dois países, iniciada em fevereiro. Segundo ele, o governo americano passará a concentrar esforços no combate à suposta corrupção em estados governados pelo Partido Democrata.

"Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses tempos já ficaram para trás. Nós estamos com o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e controlamos o estreito deles!", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

O presidente não esclareceu qual estratégia pretende adotar para o conflito com o Irã. Até então, Washington e Teerã tentavam negociar um acordo definitivo para encerrar a guerra.

O que Trump disse sobre os estados democratas

Na mesma publicação, Trump afirmou ter orientado o vice-presidente JD Vance a concentrar sua atenção em denúncias de corrupção e criminalidade em cidades e estados administrados por democratas.

O republicano citou Minnesota, Califórnia e Illinois, mas não apresentou provas ou indícios que sustentassem as acusações.

"Os estados democratas são, todos eles, desastres mal administrados e corruptos. Bilhões de dólares estão sendo roubados a cada mês. Nosso orçamento poderia ser rapidamente equilibrado com a correção dessa atividade criminosa em grande escala", declarou.

A mudança de discurso ocorre após as eleições legislativas de meio de mandato, realizadas no início de novembro, nas quais o Partido Republicano perdeu a maioria no Congresso para os democratas. A oposição também conquistou a maioria dos governos estaduais, segundo as informações divulgadas.

Trump não detalhou quais medidas o governo federal pretende adotar contra os estados citados nem como a nova prioridade afetará as operações militares americanas contra o Irã.

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