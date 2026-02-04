Irã anuncia que terá negociações com os EUA nesta sexta-feira em Omã

O Irã anunciou nesta quarta-feira, 4, que manterá negociações com os Estados Unidos nesta sexta-feira, 6, em Omã, em um contexto de forte tensão diplomática e militar. O governo dos EUA reforçou sua presença naval perto das águas iranianas nos últimos dias.

“As conversas nucleares com os Estados Unidos estão programadas para serem realizadas em Mascate por volta das 10 da manhã de sexta-feira”, informou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em publicação na rede social X.

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday. I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026



Conversas após dias de incerteza

O anúncio encerra dias de especulação sobre a realização das negociações entre os dois países, considerados rivais históricos. Havia também rumores sobre uma possível cúpula regional em Istambul, na Turquia, com a presença de representantes de países do Oriente Médio.

As conversas ocorrem após ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de intervir militarmente no Irã caso não seja firmado um acordo que impeça o desenvolvimento de uma arma nuclear pela república islâmica.

As advertências de Trump foram acompanhadas pelo envio do porta-aviões USS Abraham Lincoln e de seu grupo de combate, além de milhares de militares, para áreas próximas às águas iranianas no Golfo Pérsico.

O reforço militar ocorreu após Trump afirmar que apoiaria manifestantes durante protestos que abalaram o Irã.

Divergências sobre as negociações

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que as negociações devem ir além do programa nuclear. Segundo ele, Washington defende que o acordo inclua a limitação do programa de mísseis balísticos do Irã e o fim do apoio a grupos regionais como o Hezbollah, pontos rejeitados por Teerã.

Irã e Estados Unidos já haviam realizado, no ano passado, várias rodadas de negociação indireta em Mascate, com Omã como intermediário. O diálogo foi interrompido após o início da guerra entre Irã e Israel, em junho de 2025, conflito no qual Washington participou com bombardeios a instalações nucleares iranianas.

Declarações de Trump

Também nesta quarta-feira, Trump afirmou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, “deveria estar muito preocupado”. A declaração foi dada em entrevista à NBC News.

O comentário foi feito após o site Axios indicar que as conversas previstas para sexta-feira estariam ameaçadas, devido à recusa dos Estados Unidos em alterar o local e o formato do encontro. Procurada pela AFP, a Casa Branca não comentou.

Trump também afirmou que o Irã planeja construir uma nova instalação nuclear e advertiu que novas ações militares não estão descartadas. Segundo o presidente, Washington já deixou claro a Teerã que responderá caso o projeto avance.

*Com informações de AFP e EFE