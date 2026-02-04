Trump diz que líder supremo do Irã 'deveria estar muito preocupado'

Redação Exame
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17h20.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, “deveria estar muito preocupado”, em meio ao fortalecimento da presença militar americana na região e às dificuldades para avançar em uma solução diplomática.
“Eu digo que ele deveria estar muito preocupado, deveria estar”, disse Trump em entrevista à NBC News. “Como vocês sabem, eles estão negociando conosco”, acrescentou.
As declarações ocorrem em um momento em que há relatos de que os esforços para destravar uma saída diplomática entre Estados Unidos e Irã estão perto de fracassar, o que eleva o risco de um confronto militar direto.
Durante a entrevista, Trump voltou a afirmar que os Estados Unidos destruíram o programa nuclear iraniano durante os ataques realizados em junho do ano passado, no contexto da guerra de 12 dias entre Irã e Israel. Segundo ele, Teerã tenta reconstruir sua capacidade nuclear em outros locais, o que poderia levar a novos ataques americanos.
Questionado sobre manifestantes iranianos contrários ao regime, que se dizem traídos após Trump ter incentivado protestos no país, o presidente afirmou que os Estados Unidos seguem apoiando esse grupo. Ele também declarou ter impedido execuções em massa de manifestantes.
Trump reiterou que o Irã atravessa um momento de instabilidade e voltou a relacionar essa situação às ações dos Estados Unidos no país.
*Com informações da AFP