Trump diz que líder supremo do Irã 'deveria estar muito preocupado'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, “deveria estar muito preocupado”, em meio ao fortalecimento da presença militar americana na região e às dificuldades para avançar em uma solução diplomática.

“Eu digo que ele deveria estar muito preocupado, deveria estar”, disse Trump em entrevista à NBC News. “Como vocês sabem, eles estão negociando conosco”, acrescentou.

Tensões diplomáticas e risco de confronto

As declarações ocorrem em um momento em que há relatos de que os esforços para destravar uma saída diplomática entre Estados Unidos e Irã estão perto de fracassar, o que eleva o risco de um confronto militar direto.

Durante a entrevista, Trump voltou a afirmar que os Estados Unidos destruíram o programa nuclear iraniano durante os ataques realizados em junho do ano passado, no contexto da guerra de 12 dias entre Irã e Israel. Segundo ele, Teerã tenta reconstruir sua capacidade nuclear em outros locais, o que poderia levar a novos ataques americanos.

Questionado sobre manifestantes iranianos contrários ao regime, que se dizem traídos após Trump ter incentivado protestos no país, o presidente afirmou que os Estados Unidos seguem apoiando esse grupo. Ele também declarou ter impedido execuções em massa de manifestantes.

Trump reiterou que o Irã atravessa um momento de instabilidade e voltou a relacionar essa situação às ações dos Estados Unidos no país.

*Com informações da AFP