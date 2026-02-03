Marinha dos EUA derruba drone iraniano perto de porta-aviões americano

A Marinha dos Estados Unidos derrubou um drone iraniano que se aproximava de um porta-aviões americano no Mar da Arábia. A ação ocorreu quando a aeronave não tripulada avançou em direção ao USS Abraham Lincoln.

Segundo o Comando Central dos EUA, um caça F-35 da Marinha abateu o drone em legítima defesa após o equipamento “se aproximar de forma agressiva” do porta-aviões, com “intenção pouco clara”.

De acordo com o comando militar, nenhum militar americano ficou ferido durante o incidente e não houve danos a equipamentos das Forças Armadas dos Estados Unidos.

