Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Marinha dos EUA derruba drone iraniano perto de porta-aviões americano

Aeronave não tripulada se aproximou do USS Abraham Lincoln no Mar da Arábia e foi abatida por um caça F-35, segundo comando militar

(Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Getty Images)

(Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14h53.

A Marinha dos Estados Unidos derrubou um drone iraniano que se aproximava de um porta-aviões americano no Mar da Arábia. A ação ocorreu quando a aeronave não tripulada avançou em direção ao USS Abraham Lincoln.

Segundo o Comando Central dos EUA, um caça F-35 da Marinha abateu o drone em legítima defesa após o equipamento “se aproximar de forma agressiva” do porta-aviões, com “intenção pouco clara”.

De acordo com o comando militar, nenhum militar americano ficou ferido durante o incidente e não houve danos a equipamentos das Forças Armadas dos Estados Unidos.

*Texto em atualização

Acompanhe tudo sobre:IrãEstados Unidos (EUA)Drones

Mais de Mundo

Trump recebe o presidente colombiano, Gustavo Petro, na Casa Branca

Espanha vetará redes sociais para menores de 16 anos, diz premiê

Bill e Hillary Clinton vão depor em investigação sobre Jeffrey Epstein

EUA reabrem missão na Venezuela e discutem plano de transição

Mais na Exame

Brasil

Meio/Ideia, Data Povo e Gerp: as pesquisas para presidente da semana

Future of Money

5 criptomoedas que podem disparar em fevereiro, segundo especialistas

Mundo

Trump recebe o presidente colombiano, Gustavo Petro, na Casa Branca

Mercados

Fundos ensaiam retomada na B3 e movimentam quase R$ 1 trilhão em ações