Irã acusa EUA de violar cessar-fogo com bloqueio marítimo

O Irã acusou neste domingo, 19, os Estados Unidos de violar o cessar-fogo em vigor ao manter um bloqueio marítimo contra seus portos.

O governo iraniano classificou a medida como “ilegal e criminosa” e afirmou que ela fere o direito internacional.

A declaração foi feita pelo porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei, que também acusou Washington de impor uma “punição coletiva” à população do país.

Segundo Baghaei, o bloqueio viola dispositivos da Carta da Organização das Nações Unidas, incluindo o artigo que proíbe o uso da força contra a integridade territorial de Estados.

O diplomata afirmou ainda que a medida pode ser enquadrada como ato de agressão, conforme resolução da Assembleia Geral da ONU, e comparou a ação a crimes de guerra e contra a humanidade.

Trump acusa Irã de descumprir trégua

Do lado americano, o presidente Donald Trump acusou o Irã de violar o cessar-fogo ao voltar a fechar o Estreito de Ormuz, um dos principais corredores globais de petróleo.

Segundo Trump, forças iranianas teriam aberto fogo contra embarcações estrangeiras, incluindo um navio francês e um cargueiro do Reino Unido, na região por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

As acusações ocorrem a poucos dias do fim da trégua de duas semanas entre os dois países. Uma delegação dos Estados Unidos deve viajar a Islamabad para retomar as negociações com o Irã, em tentativa de avançar para um acordo mais amplo.

*Com EFE