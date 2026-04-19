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Espanha quer romper acordo da União Europeia com Israel

Premiê espanhol defende ruptura do acordo de associação em reunião de chanceleres em Bruxelas

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 19 de abril de 2026 às 11h34.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou neste domingo, 19, que, na terça-feira, a Espanha irã propor em Bruxelas, onde se reúnem os ministros das Relações Exteriores europeus , que a União Europeia “rompa” seu acordo de associação com Israel diante das “violações dos direitos humanos” cometidas pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“Aquele governo que viola o direito internacional e, portanto, viola os princípios e valores da União Europeia, não pode ser parceiro da União Europeia. Simples, assim”, frisou em comício da pré-campanha eleitoral na região da Andaluzia.

Na terça-feira, os ministros das Relações Exteriores dos países-membros se reúnem em Bruxelas para analisar a guerra no Oriente Médio, e Sánchez pediu a todos que apoiem a proposta espanhola.

Sánchez reiterou sua oposição a uma guerra “ilegal”, que representa um “erro imenso” e que não só está custando milhares de vidas humanas, mas também gerando milhões de deslocados e bilhões de euros em perdas econômicas.

“Por isso, peço àqueles que iniciaram esta guerra que a interrompam e que façam Netanyahu parar”, enfatizou.

O governante quis deixar claro que a Espanha é um “povo amigo” de Israel, mas insistiu que isso não implica compartilhar uma “violação” do direito internacional que está se traduzindo em sofrimento, dor e morte. EFE

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