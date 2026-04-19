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Negociações com o Irã: Trump envia representantes ao Paquistão e ameaça ataques

Presidente dos EUA diz que oferece “acordo muito justo” e acusa Irã de violar cessar-fogo no Estreito de Ormuz

Presidente acusa Teerã de violar cessar-fogo e anuncia nova rodada de conversas no Paquistão. (Alex Wong/Getty Images)

Presidente acusa Teerã de violar cessar-fogo e anuncia nova rodada de conversas no Paquistão. (Alex Wong/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de abril de 2026 às 10h33.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 19, pela plataforma Truth Social, que representantes americanos irão a Islamabad, no Paquistão, para dar continuidade às negociações com o Irã.

Segundo Trump, os enviados chegam “amanhã à noite” para novas conversas. O presidente declarou que Washington está oferecendo “um acordo muito justo e razoável” e afirmou que espera a aceitação por parte do Irã.

Trump também fez ameaças diretas ao país: disse que, caso não haja acordo, os Estados Unidos podem destruir “todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã”.

Tensão no Estreito de Ormuz impacta negociações com o Irã

O presidente americano acusou o Irã de violar o cessar-fogo ao realizar disparos no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo.

De acordo com Trump, tiros foram direcionados a um navio francês e a um cargueiro do Reino Unido. Ele classificou a ação como uma “violação total” do acordo.

Trump também afirmou que o Irã anunciou o fechamento do estreito, apesar de, segundo ele, a via já estar bloqueada pelos Estados Unidos.

O presidente declarou que as ações iranianas estão alterando rotas comerciais. Segundo ele, navios estariam sendo redirecionados para os Estados Unidos, com destino a regiões como Texas, Louisiana e Alasca.

Trump acrescentou que o fechamento da passagem gera prejuízo ao Irã, estimado em cerca de US$ 500 milhões por dia, enquanto os Estados Unidos não sofreriam impactos.

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