'Não queremos negociações fadadas ao fracasso'; Irã diz que não há previsão para acordo com os EUA

O Irã afirmou que ainda não há data definida para a próxima rodada de negociações com os Estados Unidos. Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores, Saeed Khatibzadeh, é necessário estabelecer um “marco de entendimento” antes da retomada das conversas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Reuters que novas conversas diretas podem ocorrer ainda neste fim de semana. No entanto, diplomatas consideram improvável a realização dos encontros devido a questões logísticas, já que Islamabad deve sediar as negociações.

Khatibzadeh afirmou: “Estamos agora focados em finalizar o marco de entendimento entre os dois lados. Não queremos entrar em nenhuma negociação ou reunião que esteja fadada ao fracasso e que possa servir de pretexto para uma nova rodada de escalada.”

Segundo ele, o foco atual está na conclusão desse entendimento, e o Irã não pretende participar de reuniões sem perspectiva de sucesso.

O vice-ministro também declarou: “Até concordarmos com o marco, não podemos definir uma data... Houve, de fato, progresso significativo. Mas a abordagem maximalista do outro lado, tentando fazer do Irã uma exceção ao direito internacional, nos impediu de chegar a um acordo.”

Khatibzadeh acrescentou: “Preciso deixar muito claro que o Irã não aceitará ser uma exceção ao direito internacional. Qualquer compromisso que assumirmos estará dentro das normas e do direito internacional.”

Impasse sobre Estreito de Hormuz

Questionado sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, o vice-ministro afirmou que o Irã havia autorizado a passagem segura de embarcações comerciais conforme os termos de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano.

Ele disse: “O outro lado, o lado americano, tentou sabotar isso ao dizer que estava aberto, exceto para iranianos. Essa foi a razão pela qual dissemos que, ‘se vocês vão violar os termos e condições do cessar-fogo, se os americanos não vão cumprir sua palavra, haverá consequências’.”