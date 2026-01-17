Indonésia busca avião que perdeu contato com 10 pessoas a bordo

Um avião da companhia aérea Indonesia Air Transport perdeu contato neste sábado nos arredores da província de Sulawesi, ao Sul do arquipélago.

O avião partiu de Yogyakarta, ao oeste, com integrantes do Ministério da Pesca, e tinha como destino o Aeroporto de Sultan Hasanuddin, em Makassar (centro-leste).

A nave, que contava com sete membros de tripulação e três passageiros, perdeu a comunicação com o Controle do Tráfego Aéreo, segundo a liderança do Transporte Aéreo da Indonésia.

Aeronave desaparece na Indonésia

A autoridade do país afirmou que uma busca foi planejada em conjunto entre a Agência Nacional de Busca e Salvamento do Indonésia e helicópteros da Força Aérea.

As buscam se concentram nas montanhas de Bantimurung, ao leste da ilha de Bornéu, famosa por florestas tropicais.

Segundo as autoridades do país, o Controle de Tráfego orientava a aeronave a se aproximar de uma pista no aeroporto destino, mas identificou que ao avião estava fora da rota correta de aproximação.

A causa da perda de comunicação ainda não foi descoberta. A direção do Transporte Aéreo instaurou a situação como "fase de perigo".

O céu no momento do incidente estava nublado, com visibilidade de cerca de 8 quilômetros. Isso atrapalhou também as buscas pela aeronave.