Indonésia busca avião que perdeu contato com 10 pessoas a bordo

Aeronave transportava integrantes do Ministério da Pesca e desapareceu em meio ao tempo nublado e de baixa visualização

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15h06.

Um avião da companhia aérea Indonesia Air Transport perdeu contato neste sábado nos arredores da província de Sulawesi, ao Sul do arquipélago.

O avião partiu de Yogyakarta, ao oeste, com integrantes do Ministério da Pesca, e tinha como destino o Aeroporto de Sultan Hasanuddin, em Makassar (centro-leste).

A nave, que contava com sete membros de tripulação e três passageiros, perdeu a comunicação com o Controle do Tráfego Aéreo, segundo a liderança do Transporte Aéreo da Indonésia.

Aeronave desaparece na Indonésia

A autoridade do país afirmou que uma busca foi planejada em conjunto entre a Agência Nacional de Busca e Salvamento do Indonésia e helicópteros da Força Aérea.

As buscam se concentram nas montanhas de Bantimurung, ao leste da ilha de Bornéu, famosa por florestas tropicais.

Segundo as autoridades do país, o Controle de Tráfego orientava a aeronave a se aproximar de uma pista no aeroporto destino, mas identificou que ao avião estava fora da rota correta de aproximação.

A causa da perda de comunicação ainda não foi descoberta. A direção do Transporte Aéreo instaurou a situação como "fase de perigo".

O céu no momento do incidente estava nublado, com visibilidade de cerca de 8 quilômetros. Isso atrapalhou também as buscas pela aeronave.

