Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Enchentes em países da Ásia já deixam mais de mil mortos

Balanço mais recente aponta um aumento no número de vítimas na Indonésia, Tailândia e Sri Lanka após intensas chuvas

Província de Aceh, na Indonésia: número de mortos pelas enchentes no país subiu para mais de 500 (Chaideer Mahyuddin/AFP)

Província de Aceh, na Indonésia: número de mortos pelas enchentes no país subiu para mais de 500 (Chaideer Mahyuddin/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07h30.

As enchentes que atingem Indonésia, Sri Lanka e Tailândia depois de um forte temporal já deixaram pelo menos 1.012 mortos, segundo dados atualizados nesta segunda-feira, 1º de dezembro. A ilha indonésia de Sumatra é, até agora, a região mais afetada.

Na Indonésia, o último balanço da Agência Nacional para a Gestão de Desastres (BNPB) elevou o número de mortos de 442 para 502, enquanto os desaparecidos passaram de 402 para 508. O país também registra 2.500 feridos e cerca de 550 mil evacuados.

A Tailândia também atualizou seu balanço nesta segunda-feira, registrando 176 mortos e perdas multimilionárias em várias províncias do sul, apesar do recuo das águas nos últimos dias.

No Sri Lanka, o número de vítimas continua a crescer: autoridades elevaram para 334 o total de mortos confirmados, enquanto 337 pessoas seguem desaparecidas.

Indonésia: declaração de desastre nacional

As chuvas provocaram o transbordamento de rios e deslizamentos de terra na Indonésia, afetando 1,4 milhão de pessoas, sobretudo nas províncias de Sumatra do Norte, Aceh e Sumatra Ocidental, onde vivem mais de 20 milhões de habitantes.

Testemunhos apontam que casas e comércios foram levados pela força da água, e famílias inteiras precisaram improvisar refúgios junto aos poucos muros que permaneceram de pé.

Apesar de as inundações, causadas pelas fortes chuvas da monção e por um ciclone tropical incomum que atingiu a ilha na semana passada, começarem a ceder em algumas áreas, ao menos três subdistritos da província de Aceh, no norte de Sumatra, seguem inacessíveis para as equipes de resgate.

A situação superou a capacidade de alguns governos locais, que, ao lado de grupos civis, solicitaram ao governo central a declaração de desastre nacional. Esse recurso foi usado apenas três vezes nas últimas três décadas, incluindo a pandemia de covid-19 e o tsunami em 2004.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:ÁsiaChuvasDesastres naturaisIndonésiaSri LankaTailândia

Mais de Mundo

Honduras: candidato apoiado por Trump lidera votação presidencial

Trump confirma que conversou com Maduro por telefone

Venezuela denuncia na Opep+ que EUA buscam se apoderar de reservas de petróleo

Número de mortos por inundações na Ásia passa dos 900

Mais na Exame

Mundo

Honduras: candidato apoiado por Trump lidera votação presidencial

Um conteúdo Bússola

Sem sucessão clara, empresas familiares veem valor cair até 20%

Negócios

Calor recorde acelera a Vulp, que mira R$ 250 milhões até 2026

Revista Exame

De atacarejo a clube de compras: conheça o ecossistema do Carrefour Brasil