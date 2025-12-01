Enchentes em países da Ásia já deixam mais de mil mortos

As enchentes que atingem Indonésia, Sri Lanka e Tailândia depois de um forte temporal já deixaram pelo menos 1.012 mortos, segundo dados atualizados nesta segunda-feira, 1º de dezembro. A ilha indonésia de Sumatra é, até agora, a região mais afetada.

Na Indonésia, o último balanço da Agência Nacional para a Gestão de Desastres (BNPB) elevou o número de mortos de 442 para 502, enquanto os desaparecidos passaram de 402 para 508. O país também registra 2.500 feridos e cerca de 550 mil evacuados.

A Tailândia também atualizou seu balanço nesta segunda-feira, registrando 176 mortos e perdas multimilionárias em várias províncias do sul, apesar do recuo das águas nos últimos dias.

No Sri Lanka, o número de vítimas continua a crescer: autoridades elevaram para 334 o total de mortos confirmados, enquanto 337 pessoas seguem desaparecidas.

Indonésia: declaração de desastre nacional

As chuvas provocaram o transbordamento de rios e deslizamentos de terra na Indonésia, afetando 1,4 milhão de pessoas, sobretudo nas províncias de Sumatra do Norte, Aceh e Sumatra Ocidental, onde vivem mais de 20 milhões de habitantes.

Testemunhos apontam que casas e comércios foram levados pela força da água, e famílias inteiras precisaram improvisar refúgios junto aos poucos muros que permaneceram de pé.

Apesar de as inundações, causadas pelas fortes chuvas da monção e por um ciclone tropical incomum que atingiu a ilha na semana passada, começarem a ceder em algumas áreas, ao menos três subdistritos da província de Aceh, no norte de Sumatra, seguem inacessíveis para as equipes de resgate.

A situação superou a capacidade de alguns governos locais, que, ao lado de grupos civis, solicitaram ao governo central a declaração de desastre nacional. Esse recurso foi usado apenas três vezes nas últimas três décadas, incluindo a pandemia de covid-19 e o tsunami em 2004.

*Com informações da EFE