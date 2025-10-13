Avião cai e atinge caminhões no Texas; veja vídeo

Duas pessoas morreram depois que um pequeno avião colidiu com vários caminhões semirreboque, deixando-os em chamas próximo a um aeródromo nos arredores de Fort Worth, no Texas, na tarde de domingo, informaram as autoridades americanas.

O acidente ocorreu por volta das 13h30, perto do Hicks Airfield, em um complexo comercial cercado por pequenas empresas e residências suburbanas.

Bombeiros e equipes de emergência de várias agências, incluindo o Corpo de Bombeiros de Fort Worth, responderam ao chamado. No local, encontraram duas pessoas mortas, segundo o porta-voz do departamento, Craig Trojacek.

Avião caiu sobre estacionamento e causou incêndio

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do acidente. Trojacek informou que o avião caiu em um estacionamento onde eram guardados caminhões de dezoito rodas e trailers — alguns dos quais estavam em chamas, além do próprio avião. Um prédio comercial também pegou fogo.

“Achamos que estávamos respondendo a dois incidentes separados”, afirmou o porta-voz. “Depois percebemos que tudo fazia parte do mesmo.”

Ele acrescentou que o avião parecia estar indo para o norte, mas não havia informações sobre o ponto de decolagem ou a rota planejada. As causas do acidente ainda não foram determinadas.

Investigação é conduzida por autoridades federais

A Junta Nacional de Segurança no Transporte (National Transportation Safety Board) confirmou que está investigando a queda do avião, um Beech King Air C90. A Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration) também conduz uma apuração, informou Robbie Hoy, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Tarrant.

Lois Kinman, representante do Hicks Airfield, afirmou que o avião não era baseado no local e disse não ter mais informações adicionais.

Testemunhas relataram nuvens densas de fumaça preta e cenas de caos, enquanto algumas pessoas corriam para tentar ajudar.

Testemunhas descrevem pânico e explosão

Gregory Delano, de 20 anos, que estava dentro de uma casa de bilhar próxima com cerca de 75 outras pessoas para o jogo semanal da liga, contou que alguém entrou correndo e avisou que um avião havia caído e que precisavam de ajuda.

Ele disse que, junto com um amigo, saiu pela porta lateral, pulou uma cerca de concreto atrás do prédio e subiu uma colina em direção ao local do acidente.

Ao se aproximarem, viram “uma enorme bola de fogo e fumaça”, disse Delano. Ele contou que caminhou ao redor do perímetro, mas não viu sinais de vida.

“Honestamente, nem dava para dizer que havia um avião dentro daquele fogo”, afirmou.

Perto do local da queda, outra testemunha, Lauren Anderson, caixa de uma loja de ração animal, disse ter visto uma “enorme nuvem preta de fumaça” que parecia ter pelo menos 30 metros de largura.

“Houve provavelmente uns 20 ou 30 minutos em que os veículos de emergência não paravam de chegar”, disse ela.

Mais tarde, a fumaça se dissipou, contou Anderson.

“Honestamente, parece até que nada aconteceu”, acrescentou. “É uma sensação estranha, saber que aconteceu.”