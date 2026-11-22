Os portos dos Estados Unidos enfrentam uma escalada de tentativas de ataques cibernéticos que ameaça comprometer estruturas fundamentais para o comércio internacional. As ofensivas atingem instalações portuárias, petroleiros e grandes companhias de transporte marítimo, com milhares de tentativas de invasão registradas diariamente.

Segundo informou a reportagem de Martha Muir e Ella Lee para o Financial Times, os ataques aumentaram significativamente nos últimos meses e são conduzidos tanto por criminosos cibernéticos quanto por grupos ligados a Estados considerados hostis. As investidas expõem fragilidades nas redes antigas que sustentam parte da infraestrutura do comércio internacional.

Especialistas ouvidos pela reportagem associam países como Irã, Coreia do Norte e China a operações de invasão contra estruturas do setor marítimo. A empresa de segurança cibernética Shieldworkz também informou que o grupo russo Noname057(16) ameaçou operadores europeus em outubro. O Financial Times ressalta, porém, que esses grupos podem utilizar países terceiros para conduzir suas operações e dificultar a identificação de sua origem.

No Porto de Corpus Christi, no Texas, considerado o maior ponto de saída de petróleo bruto dos Estados Unidos, com exportações de aproximadamente 2,3 milhões de barris por dia, executivos relatam centenas ou até milhares de tentativas de invasão diariamente.

O presidente-executivo da instalação, Kent Britton, afirmou que hackers procuram brechas nos sistemas de informática e também enviam mensagens fraudulentas, simulando comunicações de integrantes da alta administração para convencer funcionários a conceder acesso às redes.

"Eles estão sondando nossos sistemas e tentando encontrar vulnerabilidades", disse Britton. "Com a IA, isso só vai ficar mais complicado."

As investidas vão desde tentativas automatizadas de descobrir senhas e sobrecarregar redes de computadores até invasões mais sofisticadas, com o objetivo de roubar ou apagar informações, conforme o Financial Times.

Inteligência artificial aumenta preocupação com vulnerabilidades

O avanço da inteligência artificial (IA) acrescenta uma nova dimensão aos riscos enfrentados pelas empresas. A tecnologia pode permitir que hackers identifiquem e explorem vulnerabilidades mais rapidamente do que as organizações conseguem responder.

Na semana anterior à publicação da reportagem, o FBI alertou que hackers estavam utilizando uma ferramenta de inteligência artificial chamada Artex para automatizar ataques cibernéticos.

A preocupação ocorre em meio a uma sequência de falhas tecnológicas que afetaram outros serviços essenciais nos Estados Unidos. Uma interrupção nacional no sistema de controle de tráfego aéreo deixou centenas de milhares de passageiros retidos uma semana antes da publicação do texto. Na segunda-feira, uma falha de software prejudicou os sistemas bancários do Chase. Poucos dias antes, o Outlook, da Microsoft, também havia ficado indisponível por quase 24 horas.

O Financial Times ressalta, no entanto, que nenhum desses episódios foi associado a ataques cibernéticos. As ocorrências, entretanto, evidenciam a vulnerabilidade das infraestruturas digitais e os transtornos que falhas tecnológicas podem provocar em serviços essenciais.

Petroleiros também são alvos de invasões

A ameaça não se restringe às instalações portuárias. A Guarda Costeira dos Estados Unidos registrou um aumento de 17% nos incidentes cibernéticos relacionados ao setor marítimo no ano passado. Em agosto, a instituição investigou, em conjunto com o FBI, invasões contra dois petroleiros que seguiam para os Estados Unidos.

As embarcações transportavam petróleo bruto e gás liquefeito de petróleo (GLP) do Mediterrâneo para Galveston, no Texas, quando tiveram suas redes comprometidas nas proximidades do Estreito de Gibraltar. As autoridades não identificaram publicamente os responsáveis pelos episódios.

Em comunicado, as duas agências explicaram que realizaram inspeções conjuntas em alto-mar nos dias 21 e 24 de agosto para "garantir a integridade dos sistemas operacionais e de tecnologia da informação das embarcações após indícios de que as redes dos dois navios haviam sido comprometidas".

O risco de uma invasão bem-sucedida vai além do roubo de informações. Hackers que consigam comprometer os sistemas de um porto podem paralisar operações comerciais, interromper exportações de energia e colocar vidas em risco no mar, segundo a reportagem.

Em agosto, a North Carolina Ports informou que seus sistemas de tecnologia da informação haviam sido alvo de um ataque cibernético realizado por um agente externo. Embora a invasão tenha sido contida no dia seguinte, a abertura dos portões sofreu atrasos e a instalação precisou recorrer a procedimentos manuais para processar as operações.

No mesmo mês, o Porto de Los Angeles informou ter bloqueado 120 milhões de tentativas de ataque, quase o dobro da média mensal registrada em 2023. O volume inclui tentativas automatizadas de invadir redes, obter senhas e instalar programas maliciosos.

A Maersk também comunicou uma invasão neste mês, na qual hackers conseguiram roubar dados. A companhia afirmou, porém, que suas operações não foram afetadas e que o episódio não envolveu ransomware, modalidade de ataque em que criminosos bloqueiam o acesso a sistemas ou arquivos e exigem um pagamento para liberá-los.

Portos reforçam equipes e criam planos para emergências

Diante do aumento das ameaças, autoridades portuárias estão ampliando os investimentos em segurança digital. O Porto da Virgínia, importante centro de movimentação de bens de consumo, produtos agrícolas e carvão, afirmou que o risco de ataques se tornou "mais agudo devido ao avanço da IA".

A instalação está reforçando sua equipe de segurança cibernética. Os funcionários passam por treinamentos mensais e exercícios de simulação realizados em conjunto com a Guarda Costeira americana.

Joe Harris, porta-voz do porto, afirmou que a instalação ainda não sofreu uma invasão bem-sucedida, mas alertou para as consequências de uma eventual interrupção das atividades.

"Somos um ponto de estrangulamento econômico. Ficar fora de operação não é uma opção", disse.

O Porto de Corpus Christi também está ampliando sua estrutura de proteção. Há quatro anos, a instalação não tinha funcionários dedicados exclusivamente à segurança cibernética. Agora, está prestes a contratar o quarto profissional para a área. O porto também conta com um departamento de polícia de aproximadamente 50 agentes e uma unidade da Guarda Costeira.

Mesmo com os reforços, a administração mantém planos de contingência que dependem de procedimentos tradicionais para o caso de uma invasão comprometer seus sistemas. Britton descreveu essas alternativas como "muito analógicas".

Em uma situação de emergência, rebocadores poderiam escoltar embarcações por trechos do canal. Já a administração portuária poderia coordenar o tráfego marítimo utilizando rádios comunicadores, binóculos, registros em papel e até sinais manuais.

A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey também está investindo em mecanismos de defesa digital. Segundo um porta-voz, a instituição conta com "múltiplas camadas independentes de proteção" e "planos de recuperação com operadores de terminais e parceiros, para que as operações essenciais possam continuar e as cargas sigam em movimento".

Outras instalações, porém, preferem não divulgar informações sobre as ameaças que enfrentam ou sobre suas estratégias de proteção. O Porto de Oakland, por exemplo, recusou-se a comentar publicamente suas "defesas de segurança cibernética ou medidas de proteção", alegando preocupações relacionadas à segurança nacional.

Corpus Christi também não forneceu informações adicionais sobre os episódios recentes, mas afirmou estar buscando assistência complementar do governo federal em Washington.

Para Britton, a dificuldade de proteger uma infraestrutura contra invasões está na diferença entre o esforço necessário para defender os sistemas e aquele exigido para atacá-los.

"Quando você está na defesa, precisa acertar todas as vezes. Quando está planejando um ataque, só precisa acertar uma vez", afirmou.