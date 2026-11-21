O FBI e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) foram alvo de ataque hacker, segundo informações divulgadas pela imprensa americana na sexta-feira, 20.

Os casos foram noticiados pela NBC News e pela CNN. Até o momento, não há confirmação de que os ataques estejam relacionados nem informações sobre a identidade dos responsáveis.

Segundo a CNN, o FBI sofreu um ataque cibernético pela segunda vez desde setembro. De acordo com a emissora, a agência investigava uma invasão ao Centro Nacional de Informações Criminais (NCIC), sistema que reúne dados criminais e conecta forças de segurança federais, estaduais e locais.

O banco de dados é utilizado diariamente por agentes de todo o país para identificar pessoas procuradas e consultar informações relevantes para a segurança das equipes policiais e da população, segundo um ex-funcionário do FBI ouvido pela emissora.

Já o USDA comunicou a funcionários que um sistema utilizado para processar pagamentos a agricultores havia sido invadido.

A NBC News citou dois ex-funcionários do departamento, que alertaram para o risco de a plataforma servir como porta de entrada para dados mais sensíveis.

Um dos ex-funcionários afirmou que o departamento trabalha com informações sobre pesquisas biológicas que poderiam ser utilizadas contra os próprios Estados Unidos caso fossem acessadas por adversários ou concorrentes.

Os novos episódios acontecem após uma série de interrupções tecnológicas afetar milhares de usuários nos setores de transporte, comunicações e comércio eletrônico. Uma rede ultrassecreta da Agência de Segurança Nacional (NSA) também foi atingida.

Diante da sequência de incidentes, o presidente Donald Trump pediu à população que "relaxe". Autoridades afirmaram que as ocorrências não estariam relacionadas a atividades criminosas.

Nesta semana, a Casa Branca também demitiu seu chefe de cibersegurança, Sean Cairncross, em meio ao aumento das críticas sobre os problemas que vêm atingindo os sistemas tecnológicos do governo.

(Com AFP)