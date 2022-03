Guerra na Ucrânia: Rússia toma maior usina nuclear da Europa

As tropas russas ocupam a área da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, que foi alvo de ataques durante a noite, informou a agência de inspeção de usinas atômicas da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas não foi detectado um vazamento radioativo.

Zaporizhia, a maior central nuclear da Europa, fica 150 quilômetros ao norte da península da Crimeia. De acordo com o governo de Kiev, projéteis russos que atingiram a usina nas primeiras horas da sexta-feira provocaram um incêndio em um edifício e um laboratório.

"O exército russo está atirando de todos os lados contra a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa. O fogo já começou. Se explodir, será 10 vezes maior que Chornobyl! Os russos devem cessar IMEDIATAMENTE o fogo e permitir que os bombeiros estabeleçam uma zona de segurança!", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em publicação em sua rede social.

As equipes de emergência conseguiram controlar as chamas. "O território da central nuclear de Zaporizhia está ocupado pelas Forças Armadas da Federação Russa", afirmou a agência estatal ucraniana.

"Não foram registradas mudanças no nível de radiação", completou. A agência informou ainda que "funcionários operacionais controlam os blocos de energia e garantem seu funcionamento de acordo com as exigências das regulamentações técnicas e de segurança".

Inspeções estão sendo organizadas para entender os danos com precisão. Dos seis blocos, o primeiro está fora de operação, os número 2, 3, 5 e 6 estão em processo de resfriamento e o 4 permanece operacional.

A agência não informou qual era a situação dos blocos antes do ataque. "A segurança nuclear está garantida agora", afirmou durante a noite Oleksander Starukh, diretor da administração militar da região de Zaporizhia. O ataque não provocou vítima, informaram as equipes de emergência ucranianas no Facebook.

Não é o primeiro avanço da Rússia em direção à energia nuclear. Há cerca de uma semana, a Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, que fica a cem quilômetros ao norte da capital da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de querer repetir a catástrofe de Chernobyl, após bombardeiro russo atingir a usina. "Alertamos o mundo inteiro para o fato de que nenhum outro país, exceto a Rússia, disparou contra usinas nucleares. Esta é a primeira vez em nossa história, a primeira vez na história da humanidade. Este Estado terrorista está agora recorrendo ao terror nuclear", criticou Zelensky em pronunciamento.

