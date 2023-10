Guerra Israel-Hamas: água e comida em Gaza podem acabar em breve, diz ONU

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou nesta quinta-feira, 12, que a água e a comida devem acabar muito "em breve" na Faixa de Gaza. Israel, que está em guerra com o grupo terrorista Hamas, cortou o fornecimento de água e eletricidade para a região nos últimos dias.

Segundo Samer Abdeljaber, diretor do programa para a Palestina, a situação é "devastadora" e que suprimentos cruciais estão "perigosamente" baixos após o bloqueio de

"Estamos vendo falta de combustíveis, água e eletricidade. Estamos vendo nossos abrigos superlotados. Não temos capacidade", disse Abdeljaber em entrevista à emissora canadense CBC News.

#Gaza

"The situation is devastating. We are seeing shortages of fuel, water and electricity. We are seeing overcrowded shelters."@SamerWFP on @CBCNews Power and Politics about the devastating situation in Gaza and the #WestBank. pic.twitter.com/g9cwpDE8lc

— WFP Media (@WFP_Media) October 12, 2023