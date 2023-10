Guerra Israel-Hamas: número de mortos chega a 2.254; Segundo avião da FAB pousa no Rio

O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas não para de subir. De acordo com o último balanço divulgado pelo portal G1, 2.254 pessoas morreram em decorrência dos ataques do Hamas em Israel e dos bombardeios dos israelenses na Faixa de Gaza.

Em Israel, são 1.000 mortos e 2.700 feridos. Segundo o ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 900 palestinos foram mortos e 4.500 estão feridos. Entre os mortos estão 260 crianças e 230 mulheres, disse um porta-voz do ministério. Além do balanço oficial, um porta-voz das forças militares israelenses afirmou que 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta terça-feira, 10, a abertura de um corredor humanitário até a Faixa de Gaza para entrada de suprimentos médicos essenciais. "Os hospitais não podem funcionar sem combustível e eletricidade. Os suprimentos que pretendemos transportar já estão num nível baixo, por isso precisamos que estes produtos cheguem à Faixa de Gaza", disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.

Quem está atacando Israel?

O Hamas é um acrônimo do que o grupo terrorista pretende ser, “um movimento de resistência islâmico”. Fundado em 1987, durante a primeira Intifada - ou revolta Palestina -, o grupo tem uma mista atuação entre organização política social e força armada

Qual o tamanho de Israel?

Israel, país do Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, é considerado a Terra Santa bíblica por judeus, cristãos e muçulmanos. O país possui área de 22 mil km² e conta atualmente com uma população de 8,6 milhões de habitantes.

Qual o motivo da guerra entre Israel e Hamas?

Segundo a rede Al Jazeera, o grupo armado palestino Hamas lançou a “Operação Al-Aqsa Flood”, em defesa da mesquita de Al-Aqsa”. O complexo que fica em Jerusalém é foco histórico de tensão entre israelenses e palestinos.

Os muçulmanos chamam a região, que também inclui o santuário da Cúpula da Rocha (ou Domo da Rocha), de Haram al-Sharif, ou Santuário Nobre. Os fiéis crêem que o profeta Maomé viajou de Meca até à mesquita em uma noite para orar antes de ascender ao céu.