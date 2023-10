Israel ataca aeroportos da Síria, diz TV estatal síria

A televisão estatal da Síria informou nesta quinta-feira, 12, que Israel lançou ataques aos principais aeroportos da capital, Damasco, e na cidade do norte de Aleppo.

Segundo a Reuters, o canal de mídia local Sham FM disse que as defesas aéreas sírias foram acionadas em resposta a ambos os ataques. Os relatos dão conta de danos e nenhum ferido no aeroporto de Aleppo. Não há informações sobre o impacto do ataque no Aeroporto de Damasco.

As Forças Armadas de Israel não costumam comentar esses assuntos - e não houve qualquer declaração nesta quinta-feira.

Israel e Síria

Há anos, Israel tem atacado alvos na Síria, descritos pelos israelenses como ligados ao Irã. Esses ataques incluem os aeroportos de Aleppo e Damasco.

Em janeiro deste ano, por exemplo, um ataque de míssil israelense atingiu o Aeroporto Internacional de Damasco em 2 de janeiro, matando quatro pessoas, incluindo dois soldados.

De acordo com a Reuters, os ataques aos aeroportos têm como objetivo interromper as linhas de abastecimento iranianas para a Síria, onde a influência de Teerã cresceu desde que começou a apoiar o presidente Bashar al-Assad na guerra civil que teve início em 2011.

Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, faz uma visita à Síria. Segundo a Reuters, equipes técnicas estiveram no local para determinar a extensão dos danos em ambos os locais, informou o Ministério dos Transportes da Síria.

Guerra na Síria

O conflito na Síria começou em 2011 com uma repressão brutal a protestos pacíficos e se transformou em uma guerra civil que também envolveu potências estrangeiras e grupos jihadistas.

Desde o início da guerra, quase meio milhão de pessoas morreram e o conflito forçou quase metade da população do país a fugir de suas casas.