Israel-Hamas: Ministro da Energia diz que Israel manterá cerco a Gaza até reféns serem libertados

Gaza não receberá combustível, água ou eletricidade até que os reféns sejam libertados, escreveu em sua conta no Twitter Israel Katz, ministro da Energia israelense, nesta quinta-feira, 12.

"Ajuda humanitária para Gaza? Nenhum interruptor elétrico será ligado, nenhum hidrante de água será aberto e nenhum caminhão de combustível entrará até que os reféns israelenses sejam devolvidos para suas casas. Humanitário por humanitário. E ninguém deve nos pregar moral", escreveu o ministro de Energia, Israel Katz, no X, antigo Twitter.

O Hamas, o grupo terrorista palestino que controla Gaza, tomou mais de 100 reféns de Israel pela fronteira no fim de semana e o destino deles ainda não está claro.

A Faixa de Gaza, densamente povoada, depende de Israel para a maior parte de sua eletricidade e outros serviços básicos.

A interrupção do fornecimento de gás e energia ao território pode deixar muitos residentes sem água potável, saneamento adequado e assistência médica.

Número de mortos chega a 2.400

O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas não para de subir. De acordo com o último balanço divulgado pela Agência Estado, 2.400 pessoas morreram em decorrência dos ataques do Hamas em Israel e dos bombardeios dos israelenses na Faixa de Gaza.

Em Israel, são 1.200 mortos e 2.700 feridos. Segundo o ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 1.200 palestinos foram mortos e 4.500 estão feridos. Entre os mortos estão 260 crianças e 230 mulheres, disse um porta-voz do ministério. Além do balanço oficial, um porta-voz das forças militares israelenses afirmou que 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel.