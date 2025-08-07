Mundo

Governo dos EUA deixa aberta possibilidade de sancionar China por comprar petróleo russo

Presidente americano assinou uma ordem executiva na quarta-feira para impor uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia, que já estava sujeita a uma tarifa de 25% por comprar petróleo russo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17h18.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 17h26.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, não descartou nesta quinta-feira a possibilidade de o presidente Donald Trump impor mais tarifas à China por causa de suas importações de petróleo russo.

"Tudo está sobre a mesa", disse Lutnick quando perguntado sobre o assunto em uma entrevista à emissora Fox Business.

Trump assinou uma ordem executiva na quarta-feira para impor uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia — que já estava sujeita a uma tarifa de 25% — justamente por comprar petróleo da Rússia.

Essa é uma medida tomada pelo presidente americano para pressionar o mandatário russo, Vladimir Putin, a interromper os combates na Ucrânia.

Washington e Pequim estão atualmente em uma trégua de 90 dias em sua guerra comercial após meses de relações complicadas.

Desde maio, os dois países reduziram essas barreiras para 30% para as importações chinesas e 10% para as importações dos EUA.

Lutnick ressaltou na mesma entrevista que é possível que esse prazo, que termina na próxima terça-feira, 12 de agosto, seja prorrogado.

"Vamos deixar que a equipe comercial e o presidente tomem essas decisões. Mas parece provável que eles cheguem a um acordo e o estendam por mais 90 dias. Mas deixarei isso nas mãos dessa equipe", declarou.

