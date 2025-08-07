Trump ordena novo censo que exclua imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 7, que ordenou que se trabalhe “imediatamente” em um novo censo “de alta precisão”, o qual utilize dados obtidos após as eleições presidenciais de 2024 e exclua os imigrantes ilegais, em meio a uma polêmica nacional sobre a redistribuição dos mapas eleitorais.

“Ordenei ao nosso Departamento de Comércio que comece imediatamente a trabalhar em um novo CENSO de alta precisão, com base em dados e números atuais e, fundamentalmente, utilizando os resultados e as informações obtidas nas eleições presidenciais de 2024”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

O mandatário americano, que desde que voltou ao poder em janeiro intensificou a política de deportações e negação de asilo, acrescentou que as pessoas sem documentos que se encontram atualmente no país “não serão contabilizadas no CENSO”, apesar de este ter sempre tido o mandato de contar todas as pessoas que vivem no país, independentemente do status.

O último censo populacional dos EUA foi realizado em 2020 e o próximo está previsto para 2030.

De acordo com a Constituição do país, que estipula a frequência e os procedimentos da pesquisa, o censo é realizado a cada dez anos e os resultados são os únicos válidos para a atribuição dos distritos eleitorais e a representação no Congresso.

O Congresso, atualmente sob controle do Partido Republicano, tem o poder de ordenar censos adicionais ou intermediários por meio de leis ordinárias, embora eles sejam usados apenas para fins estatísticos e suas conclusões não devam ser utilizadas para a redistribuição de distritos.

As ações do presidente americano coincidem com uma acirrada controvérsia em nível nacional pela tentativa de legisladores republicanos no Texas de redesenhar o mapa eleitoral do estado, uma proposta impulsionada por Trump que acrescentaria cinco cadeiras para seu partido na Câmara dos Representantes americana para as eleições de meio de mandato em 2026.

A apresentação da medida na legislatura estadual provocou uma intensa rejeição entre os democratas do Texas, que abandonaram o território para bloquear o avanço da proposta. Em resposta, o governador republicano Gregg Abbott ameaçou destituir os congressistas de seus cargos e prendê-los.

Os opositores da proposta insistem na inédita redistribuição no meio da década, pois esses movimentos geralmente são concluídos após novos dados fornecidos pelo censo.