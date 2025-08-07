Presidente Trump assina decreto que permite investimento de fundos de pensão em criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 7, uma ordem executiva que flexibiliza os ativos que poderão receber investimentos de fundos de pensão. As criptomoedas entraram na lista de segmentos que poderão ser incluídos nos portfólios desses fundos, famosos por administrarem bilhões de dólares.

De acordo com um comunicado do governo, a ordem executiva altera as orientações do Departamento do Trabalho que estabelecem os ativos que podem receber investimentos desses fundos: "A Ordem instrui a secretária do Trabalho a esclarecer a posição do Departamento do Trabalho sobre ativos alternativos e o processo fiduciário apropriado associado à oferta de fundos de alocação de ativos contendo investimentos em ativos alternativos".

"A Ordem orienta a Comissão de Valores Mobiliários [SEC] a facilitar o acesso a ativos alternativos para planos de aposentadoria de contribuição definida direcionados aos participantes, revisando os regulamentos e orientações aplicáveis", estabelece ainda o governo.

O comunicado ressalta que "mais de 90 milhões de americanos participam de planos de contribuição definida custeados por empregadores, e a maioria deles está atualmente impedida de investir em ativos alternativos, diferentemente de investidores ricos e planos de aposentadoria para funcionários públicos".

"Ativos alternativos, como private equity, imóveis e ativos digitais, oferecem retornos competitivos e benefícios de diversificação", pontuou o governo. A menção confirma que as criptomoedas vão entrar na lista de ativos que poderão receber os investimentos.

A avaliação do governo Trump é que "excessos regulatórios e riscos de litígio têm limitado os fiduciários de planos de pensão de incluir ativos alternativos em suas carteiras de investimento, prejudicando o crescimento da aposentadoria dos trabalhadores".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A medida era aguardada pelo mercado e a assinatura da ordem executiva foi responsável por impulsionar as criptomoedas nas últimas horas, com o bitcoin e outros ativos devolvendo parte das perdas que tiveram desde o final da semana passada. Investidores avaliam que a ordem cria uma nova fonte de demanda e capital para o setor.

Lucas Josa, especialista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que a medida é positiva, mas que os seus efeitos devem ser sentidos pelo mercado apenas no médio e longo prazo. "Em termos práticos é algo que deve demorar muito tempo para começar a funcionar. É uma janela de tempo de pelo menos seis a oito meses", afirma.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok