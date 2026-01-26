Mundo

Após pressão de Trump ao Irã, porta-aviões americano chega ao Oriente Médio

Movimentação inclui destróieres com mísseis guiados sob o Comando Central das Forças Armadas dos EUA, segundo agência de notícias

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14h00.

Um grupo naval liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln chegou ao Oriente Médio nesta segunda-feira, 26 de janeiro, para ampliar a capacidade militar dos Estados Unidos na região em meio ao aumento das tensões com o Irã.

Segundo dois oficiais americanos ouvidos pela agência Reuters, a movimentação inclui destróieres com mísseis guiados sob o Comando Central das Forças Armadas dos EUA.

A operação ocorre após declarações do presidente americano Donald Trump, que havia afirmado na última quinta-feira que uma “armada” americana estava se deslocando em direção ao Irã.

Segundo a AFP, as embarcações iniciaram sua movimentação a partir da região Ásia-Pacífico no início de janeiro, refletindo o aumento da tensão bilateral após a repressão aos protestos em diversas cidades iranianas. Trump declarou publicamente que interviria caso houvesse continuidade na repressão violenta aos protestos, embora as manifestações tenham perdido força nas semanas seguintes.

O reforço inclui ainda o deslocamento de caças e sistemas de defesa aérea para bases estratégicas na região. De acordo com o Pentágono, os EUA realizaram, no fim de semana, um exercício para "demonstrar a capacidade de implantar, dispersar e sustentar seu poder aéreo de combate".

No ano anterior, Washington também executou reforço militar semelhante antes de realizar ataques contra o programa nuclear iraniano em junho. Em resposta à escalada recente, autoridades iranianas afirmaram que qualquer ataque seria considerado como uma “guerra total”.

Base aérea nos Emirados reforça vigilância

Em paralelo, os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta segunda-feira, 26, que não permitirão o uso de seu espaço aéreo, território ou águas para ações militares ofensivas contra o Irã.

A Base Aérea de Al Dhafra, operada pelas Forças Armadas dos EUA ao sul de Abu Dhabi, permanece ativa como um ponto estratégico para missões de reconhecimento e operações contra o grupo Estado Islâmico.

(Com informações da agência AFP)

