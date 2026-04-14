FMI aumenta projeção de crescimento do Brasil em 2026

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as perspectivas de crescimento para a economia global em 2026, por causa do conflito entre EUA e Irã, mas aumentou as projeções para o Brasil, em seu relatório World Economic Outlook.

Em janeiro, o fundo previa alta de 3,3% para a economia global em 2026. Agora, prevê avanço de 3,1% neste ano e de 3,2% em 2027.

Já para o Brasil, a projeção de crescimento em 2026 aumentou de 1,6% para 1,9% em 2026. Em 2027, a expectativa é de alta de 2%.

"Espera-se que a guerra tenha um pequeno efeito líquido positivo em 2026, devido ao fato de o país ser um exportador líquido de energia, impulsionando o crescimento em cerca de 0,2 ponto percentual", diz o FMI, sobre as perspectivas brasileiras.

"Em 2027, a desaceleração da demanda global, o aumento dos custos de insumos (incluindo fertilizantes) e o aperto das condições financeiras devem predominar, reduzindo o crescimento em aproximadamente 0,3 ponto percentual, em comparação com a projeção de janeiro. Reservas internacionais adequadas, baixa dependência de dívida em moeda estrangeira, grandes reservas de caixa do governo e uma taxa de câmbio flexível devem ajudar o país a superar o choque", prossegue o Fundo.

O FMI prevê, ainda, que a inflação no Brasil ficará em 4% este ano e 3,4% em 2027. O desemprego no país deve atingir 6,8% em 2026 e 7,4% ano que vem.

Risco global

Para a economia global, o FMI aponta que o conflito no Oriente Médio piora as perspectivas de crescimento e de inflação.

"Após resistir a barreiras comerciais mais elevadas e à crescente incerteza no ano passado, a atividade global enfrenta agora um grande desafio com o início da guerra no Oriente Médio. Supondo que o conflito permaneça limitado em duração e alcance, projeta-se que o crescimento global desacelere para 3,1% em 2026 e 3,2% em 2027", diz o Fundo, em seu relatório.

"A inflação global deverá subir modestamente em 2026, antes de retomar sua queda em 2027. A desaceleração do crescimento e o aumento da inflação deverão ser particularmente acentuados nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento", afirma.

Veja as previsões de crescimento da economia global

PIB global

2026 - 3,1%

2027 - 3,2%

Brasil

2026 - 1,9%

2027 - 2%

Estados Unidos

2026 - 2,3%

2027 - 2,1%

China

2026 - 4,4%

2027 - 4%

Zona do Euro

2026 - 1,1%

2027 - 1,2%

Japão

2026 - 0,7%

2027 - 0.6%

Reino Unido

2026 - 0,8%

2027 - 1,3%

México

2026 - 1,6%

2027 - 2,2%

Índia

2026 - 6,5%

2027 - 6,5%