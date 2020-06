Flórida tem alta recorde de casos de covid-19 e Texas volta a fechar bares

O número de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos segue subindo em algumas regiões. Nesta sexta-feira, 26, o estado da Flórida reportou seu recorde diário de casos desde o começo da pandemia e o Texas deu um passo atrás em seu processo de reabertura. Pelo menos metade dos 50 estados americanos registram alguma alta de novos casos diários nos últimos dias.

O Departamento de Saúde da Flórida confirmou 8.942 novos casos de covid-19 e 39 novas mortes no boletim desta sexta-feira. Há ainda 212 hospitalizações adicionais. O recorde anterior da Flórida já havia sido batido nesta semana, na quarta-feira, 24, com 5.511 casos.

Ao todo, o estado tem mais de 122.000 casos e 3.366 mortes. A Flórida tem 21,5 milhões de habitantes, sendo um dos mais populosos estados americanos.

Com a alta de casos na região, conhecida por ser um polo turístico nos Estados Unidos, a Disney vem sendo pressionada a desistir de reabrir seu parque temático em Orlando. Orlando é a segunda cidade com mais casos no estado, atrás de Miami.

Também nesta sexta-feira, o Texas anunciou que vai voltar a fechar bares que tinham sido autorizados a reabrir e que restaurantes terão de reduzir a capacidade de 75% para 50%. O anúncio foi feito pelo governador Greg Abbott pela manhã. Aglomerações de mais de 100 pessoas também foram proibidas.

Na segunda-feira, 22, Abbott havia dito que fechar novamente o Texas seria “a última opção”. O estado foi um dos primeiros a começar a reabertura nos Estados Unidos, ainda em abril. O número de hospitalizações na quinta-feira teve alta pelo 14º dia seguido.

O Texas tem mais de 136.000 casos de coronavírus e 2.321 mortes. Na quinta-feira, 25, data do último boletim divulgado, foram 5.473 novos casos. O recorde em novos casos até agora foi na quarta-feira, 24, com mais de 6.500. O estado também vem registrando entre 30 e 50 mortes diárias nos últimos dias.

Acusação na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, também vem sendo acusado por uma ex-funcionária de estar manipulando os números de covid-19 no estado para reportar menos casos diários, levando a uma maior distribuição dos casos ao longo da semana.

A antiga cientista de dados do estado Rebekah Jones, que acusa o governador, foi demitida por “insubordinação” em maio — e diz que a demissão ocorreu porque ela teria se recusado a manipular dados. Jones afirmou em seu Twitter que tem “múltiplas fontes” no Departamento de Saúde que teriam confirmado a situação.

Casos de coronavírus nos EUA

Os Estados Unidos têm 2,43 milhões de casos de coronavírus, o país com mais casos no mundo, seguido pelo Brasil, que tem 1,23 milhão de casos de coronavírus. O número de mortes nos EUA está em pouco mais de 124.500 mortes, enquanto o Brasil tem quase 55.000 vítimas.

Ao todo, o número de novos casos nos EUA também bateu nesta quinta-feira, 25, seu recorde desde o começo da pandemia, com mais de 40.000 novos casos. O número de contágios é parecido ao que o Brasil registra diariamente, também na casa dos 40.000 novos casos diários nos últimos dias.