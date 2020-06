Com 1.180 óbitos em 24h, Brasil tem 55 mil mortes por covid-19

O Brasil tem 55.054 mortes e 1.233.147 casos confirmados de covid-19. Os dados são do consórcio de imprensa, que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, divulgado nesta quinta-feira, 25, foi atualizado às 20 horas. É contabilizado com base nas informações das 27 secretarias de Saúde estaduais.

Em 24 horas foram confirmados 1.180 óbitos e 40.673 testes reagentes para o SARS-CoV-2. Pelo terceiro dia seguido, o número de mortes fica acima de 1.000.

É o país com mais vítimas no período de um dia em todo mundo. Em segundo lugar está o México, com 947, segundo a plataforma Worldmeters.

O Brasil está em segundo lugar com mais infecções confirmadas no planeta. Tem mais casos do que Rússia (613.148) e Índia (473.105) somados. Os dois países estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente, no ranking global contabilizado pela Universidade Johns Hopkins.

Há 41 dias o Brasil está sem um ministro da Saúde. Eduardo Pazuello assumiu a função interinamente desde a saída de Nelson Teich, em maio.

Mortes no Brasil podem passar de 166 mil

O Brasil deve exceder a marca de 166.000 mortes e o México 88.000, de acordo com a previsão do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME) da Universidade de Washington.

O número de mortes por coronavírus na América Latina deve chegar a 388.300 em outubro, com Brasil e México sendo responsáveis por dois terços das mortes, conforme outros países da região limitem seus surtos, dizem os pesquisadores.

(Com Reuters)