Nos EUA, quase metade dos estados volta a ter alta em casos de coronavírus

Os Estados Unidos voltaram a ver alta de casos de coronavírus em boa parte do país neste fim de semana, à medida em que os estados começam a reabrir o comércio e outras atividades. No total, 23 entre os 51 estados americanos teve alta de casos neste fim de semana, na comparação com a semana anterior.

A informação foi dada pela rede de televisão americana CNN com base no relatório diário do Centro para Prevenção e Controle de Doenças (CDC) do governo americano e nos dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

Os CDC divulgou neste que os Estados Unidos chegaram a 2,25 milhões de casos de coronavírus. Foram 32.411 novos casos em relação à contagem anterior. O número de novas mortes foi de 560, com o total de vítimas chegando a 119.615.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes e casos de coronavírus no mundo, seguido pelo Brasil. O Brasil chegou neste fim de semana a 50.659 vítimas e 1,09 milhão de casos, com 601 novos casos registrados no domingo, segundo consórcio dos veículos de imprensa.

Entre os estados com altas estão Califórnia, Flórida, Michigan, Washington, Texas e Arizona. Na Califórnia, o número de novos casos reportados no sábado foi de mais de 4.500, o maior desde o começo da pandemia, há mais de 100 dias. O número de pessoas hospitalizadas por causa do coronavírus também é o maior desde o começo da pandemia.

O estado se destacou no começo da pandemia por registrar baixo número de casos na comparação com epicentros do coronavírus nos Estados Unidos, como Nova York e outros estados da costa leste, do outro lado do país.

Dos 51 estados americanos, outros dez se mantêm estáveis e os 17 restantes reportam queda no número de novos casos. Dentre os estados com queda estão localidades da costa leste do país que sofreram mais no começo da pandemia, como Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Connecticut e Illinois.

O número de novos casos diários nos Estados Unidos havia começado a cair no fim de abril e primeiros dias de maio, quando o país ainda estava em quarentena. Ao longo de maio, vários estados do país começaram a reabrir o comércio e relaxar as medidas de isolamento. O país voltou a ter alta em número de novos casos diários sobretudo a partir de 10 de junho.