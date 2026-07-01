Trump estreia novo Air Force One de R$ 2 bilhões doado pelo Catar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou nesta quarta-feira, 1º, o primeiro voo a bordo do Boeing 747-8 doado pelo Catar e afirmou estar "muito orgulhoso" da aeronave que passou a operar temporariamente como Air Force One. A estreia do avião reacendeu o debate sobre as implicações éticas e de segurança da aceitação de uma doação desse porte por parte do governo americano.

"Este será o primeiro voo daquele que, a meu ver, é talvez o melhor avião comercial já construído", declarou Trump na Base Conjunta de Andrews, pouco antes de embarcar para a Dakota do Norte. O presidente acrescentou que "este é o avião que os EUA deveriam ter".

A viagem teve como destino a inauguração de uma biblioteca dedicada ao ex-presidente Theodore Roosevelt. Antes da decolagem, Trump afirmou estar entusiasmado com a estreia da aeronave. "A inauguração da biblioteca será muito boa, será muito divertida; mas, para ser sincero, estou entusiasmado com este primeiro voo", disse aos jornalistas que acompanhavam a comitiva presidencial.

Em 2025, o Pentágono aceitou a doação do Boeing 747-8 feita pelo Catar, aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio. A incorporação da aeronave ocorreu após questionamentos sobre aspectos éticos e riscos à segurança nacional relacionados ao recebimento do presente. Trump afirmou que o país árabe "tem tratado muito bem" os Estados Unidos.

O avião recebeu uma nova pintura nas cores vermelha, branca e azul da bandeira americana, conforme solicitação do presidente. A aeronave será utilizada de forma temporária como Air Force One até a conclusão da construção e da modernização dos dois novos aviões encomendados à Boeing durante o primeiro mandato de Trump.

Estados Unidos. Antes de entrar em operação, o Boeing passou por uma adaptação estimada em cerca de US$ 400 milhões para incorporar sistemas de comunicação, proteção e segurança compatíveis com o transporte do presidente dos

"Eles o adaptaram para um presidente. Isso envolve a segurança e todos os extras e equipamentos especiais que foram adicionados. São coisas muito complexas, mas é realmente impressionante", afirmou Trump.

Destino da aeronave após o mandato e Críticas à doação

Trump declarou que, após o fim de seu mandato, pretende manter o avião e exibi-lo em sua futura biblioteca presidencial, em Miami.

A doação feita pelo Catar provocou críticas de integrantes da oposição e de setores do próprio Partido Republicano. Os críticos classificam o presente como um possível "suborno" e apontam preocupações relacionadas à segurança nacional.

O presidente também voltou a afirmar que o antigo Air Force One, em operação há cerca de 35 anos, já não atendia às necessidades da Presidência. Segundo Trump, a aeronave era pequena para acomodar a comitiva que costuma acompanhá-lo em viagens oficiais.