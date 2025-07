MetLife Stadium, sede das semifinais e da final do Mundial, tem camarote que ultrapassa R$ 1 milhão

Construído em 2010, com obra que custou mais de US$ 1,6 bilhão, o MetLife Stadium recebe a Copa do Mundo de Clubes e também sediará a Copa do Mundo de Seleções, que será dividida entre Canadá, Estados Unidos e México. Casa dos rivais New York Jets e New York Giants, o estádio, localizado em East Rutherford, Nova Jersey, é uma atração à parte neste Mundial.

Com mais de 200 camarotes distribuídos em quatro níveis, o estádio oferece uma ampla gama de opções premium que chamam a atenção de quem busca, além do jogo, uma experiência diferenciada. Há também áreas VIP com suítes e lounges que oferecem benefícios como assentos confortáveis, alimentação e bebidas premium, além de estacionamento reservado. Esses espaços podem ultrapassar R$ 1 milhão, como é o caso do Private Suite, detalhado a seguir.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que possui camarotes no Allianz Parque e no Morumbis, destaca os benefícios desses espaços: “Estrategicamente, é bastante interessante ter espaços exclusivos em eventos esportivos de destaque, pois há um ambiente adequado para o estabelecimento de conexões, fechamento de negócios e, como entusiastas de esportes, a possibilidade de presenciar momentos únicos do futebol com todo o conforto.”

Entre as opções luxuosas do MetLife, chama atenção o "Private Suite", setor voltado a quem busca uma experiência única com privacidade para curtir apenas com seus convidados — que variam de 12 a 30 pessoas. As suítes oferecem buffet profissional, com menu de cinco pratos assinado por chefs e uma seleção ampla de acompanhamentos.

Além da vista privilegiada para o campo, que varia conforme a localização da suíte, o espaço oferece refrigerantes, cervejas, vinhos selecionados e destilados premium, além de uma bebida de boas-vindas. O pacote completo custa mais de US\$ 219 mil, cerca de R$ 1,3 milhão.

O MetLife recebeu dois jogos de Palmeiras e Fluminense durante a fase de grupos e será sede das semifinais e da final da competição. Os ingressos para a decisão, marcada para 13 de julho, já estão à venda no site da FIFA. Os setores com serviços de hospitalidade têm valores a partir de US$ 3 mil e prometem uma receita milionária.

Essa tendência, cada vez mais comum em arenas da NFL e da NBA, começa a ganhar força no futebol. No Brasil, estádios como o Allianz Parque já oferecem experiências semelhantes. A arena do Palmeiras conta com restaurantes como Nagairô, Braza e La Coppa, além do camarote Fanzone, operado pela Soccer Hospitality, que oferece open bar e food, música ao vivo, serviços de beleza e até presença de ex-jogadores.

“Os projetos que implementamos nos camarotes da Soccer Hospitality têm uma inspiração muito forte do que é feito nos Estados Unidos, referência em entretenimento dentro das arenas esportivas. Queremos proporcionar uma experiência sofisticada e exclusiva aos torcedores", afirma Léo Rizzo, CEO da empresa.

Com capacidade para mais de 82.500 pessoas, o estádio possui quatro telões nos cantos das arquibancadas e um sistema integrado de segurança com tecnologia avançada, incluindo câmeras de vigilância e detecção de drones por radiofrequência.

Para Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional especializada em experiências esportivas, o apelo por exclusividade deve crescer: “Há uma demanda crescente, tanto de empresas buscando networking de alto nível quanto de torcedores que querem viver o evento de forma inesquecível. Em uma Copa do Mundo de Clubes, com escassez natural e alcance global, é natural encontrar um público disposto a investir em um serviço premium. Para eles, o valor está na experiência completa, não apenas no ingresso”, conclui.