Em quatro anos, a Geração Z será a maioria no mercado de trabalho. Suas lideranças estão prontas?

O avanço acelerado da Inteligência Artificial nas empresas parecia o caminho óbvio para a eficiência operacional, até esbarrar no comportamento da Geração Z. O ingresso em massa dessa força de trabalho — estimada pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) em 1 bilhão de jovens nos próximos anos — está impondo um desafio inédito para lideranças habituadas a resolver gargalos apenas com investimentos em tecnologia.

Restam, em média, quatro anos para que as projeções do WEF se cumpram e 58% da força de trabalho global seja composta pela Geração Z. No entanto, a mentalidade desse grupo em relação à tecnologia revela uma colisão iminente com o atual modelo de gestão focado puramente em hiperprodutividade.

O choque de realidade foi mapeado no relatório global ‘Vozes da Geração Z: o paradoxo da IA’, um estudo conjunto realizado pela Walton Family Foundation, GSV Ventures e o instituto Gallup.

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Os dados mostram um cenário ambivalente: embora 48% dos jovens da GenZ reconheçam que as habilidades (skills) atreladas à IA são fundamentais para suas carreiras futuras, o manejo diário dessas ferramentas tem disparado uma carga severa de emoções negativas. Sem o devido monitoramento, esse desgaste promete se transformar em uma crise crônica de exaustão e afetar a retenção de talentos a longo prazo.

O declínio do entusiasmo tecnológico

Até recentemente, a percepção do mercado era de que os nativos digitais absorveriam a IA de forma idílica. Os dados mais recentes, contudo, contrariam o senso comum. Se por um lado a edição de 2026 do relatório Work Trend Index, da Microsoft, aponta que 16% dos profissionais brasileiros já se sentem financeiramente recompensados ou otimistas pelos resultados gerados via IA, o termômetro global da nova geração indica uma avalanche em direção oposta.

De acordo com o estudo do Gallup com a Walton Family Foundation, o entusiasmo da Geração Z com as ferramentas de IA sofreu uma queda abrupta de 14 pontos percentuais, enquanto o sentimento de raiva associado ao uso dessas tecnologias avançou 9 pontos. Além disso, a confiança desses jovens na eficiência de tarefas executadas com o apoio de algoritmos recuou 10 pontos percentuais, fixando-se em 56%.

Para Darwin Grein, especialista em desenvolvimento humano com mais de 15 anos de experiência e CEO da Juntxs, a implementação acelerada de sistemas de IA, quando feita de forma negligente, funciona como um holofote sobre disfunções de gestão pré-existentes nas empresas.

“Focar na alta produtividade em detrimento da sustentabilidade emocional pode resultar em um distanciamento perigoso entre o colaborador e o propósito da organização”, analisa Grein. “O diferencial estratégico para os próximos anos não será a ferramenta em si, mas a capacidade das lideranças de sustentar vínculos reais. Sem isso, a tecnologia passa a ser apenas o motor de uma exaustão coletiva.”

O 'efeito rebote' e o papel do team building estratégico

O risco iminente de um "efeito rebote" — onde o ganho inicial de eficiência trazido pela IA é anulado pelo esgotamento psicológico das equipes — exige soluções estruturadas de segurança psicológica. É nesse ponto que a educação corporativa precisa migrar do treinamento técnico para o amadurecimento coletivo.

Grein defende que processos estruturados de Team Building deixaram de ser dinâmicas isoladas de entretenimento para se tornarem ferramentas críticas de negócios. O objetivo central é fechar o gap entre o potencial nominal de uma equipe altamente tecnológica e o que ela entrega de forma sustentável.

Cultura de Confiança: Quando o colaborador se sente seguro no ambiente de trabalho, ele atinge o ápice de sua capacidade criativa.

Colaboração Coesiva: Equipes maduras emocionalmente superam a competição interna e passam a colaborar estrategicamente.

Tecnologia como Suporte: Em um ambiente psicologicamente saudável, a IA assume o papel de assistente para decisões complexas, em vez de atuar como um substituto esmagador da inteligência coletiva.

A colisão entre dois mundos: genX versus genZ

A conciliação desse cenário expõe um abismo geracional nas lideranças. De um lado, dados da AI Lighthouse Awards revelam que 94% das empresas globais colocam a IA no topo de suas agendas de investimento. Do outro lado da mesa estão os tomadores de decisão: a Geração X (nascidos entre 1965 e 1980), que hoje representa a "idade média" dos CEOs listados na Fortune 500.

Articular a mentalidade focada em processos tradicionais da Geração X com as demandas por propósito, saúde mental e transparência da Geração Z será o maior desafio de gestão da década.

Para que a integração tecnológica não resulte em um colapso operacional, as organizações precisarão recalibrar suas trilhas de desenvolvimento. "Um dos papéis fundamentais da educação corporativa neste novo ciclo é trabalhar emocionalmente as lideranças seniores para que saibam mediar esse encontro", conclui o CEO da Juntxs. Na nova economia da IA, a máxima de mercado se inverte: o sucesso da transformação digital dependerá, obrigatoriamente, da profundidade da integração humana.