Irã promete manter ataques contra EUA e Israel no 11º dia de guerra

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no 11º dia nesta terça-feira, 10, com novos bombardeios sobre Teerã, ataques em diferentes países do Oriente Médio e uma nova ameaça do presidente Donald Trump contra o regime iraniano caso o país tente interromper o fornecimento global de petróleo.

Durante evento na Flórida, Trump afirmou que Washington reagirá com força se o Irã tentar bloquear exportações de petróleo da região.

“Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo”, disse o presidente. Segundo ele, se isso ocorrer, o Irã será atingido “muito, muito duramente”.

Trump também afirmou que acredita que a guerra pode terminar “muito em breve”.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país continuará atacando Estados Unidos e Israel enquanto considerar necessário.

“Estamos preparados para continuar os ataques com mísseis contra eles pelo tempo que for necessário e sempre que for necessário”, declarou em entrevista à emissora PBS News.

Segundo ele, negociações com Washington para encerrar o conflito “já não estão na agenda”.

Nova onda de bombardeios em Teerã

Jornalistas relataram fortes explosões na capital iraniana na madrugada desta terça-feira. Pouco depois, o Exército de Israel confirmou que iniciou uma nova “onda ampla de ataques” contra alvos do governo iraniano em Teerã.

Os bombardeios ocorreram após dias de ataques contínuos contra instalações militares e infraestrutura estratégica do país.

O conflito também continua se expandindo para outros países da região.

Nos Emirados Árabes Unidos, a defesa aérea interceptou drones e mísseis lançados pelo Irã, segundo o Ministério da Defesa local.

No Iraque, um ataque aéreo atribuído aos Estados Unidos matou quatro combatentes do grupo pró-iraniano Kataeb Imam Ali na província de Kirkuk.

A Guarda Revolucionária Islâmica também anunciou um ataque com cinco mísseis contra a base aérea americana Al Harir Air Base, localizada no Curdistão iraquiano.

Israel e Hezbollah intensificam combates

No Líbano, o grupo Hezbollah afirmou ter lançado ataques com drones, foguetes e artilharia contra posições israelenses no sul do país e também em território israelense.

Entre os alvos citados estão posições militares nas cidades libanesas de Markaba e Aitaroun, além de um quartel israelense na localidade de Yiftah.

Segundo o grupo, dois tanques israelenses teriam sido danificados durante a ofensiva.

Israel também realizou novos bombardeios contra cidades do sul e do leste do Líbano, incluindo áreas próximas a Tiro e Vale do Bekaa.

Em Israel, um dos feridos em um ataque iraniano ocorrido na segunda-feira morreu nesta terça-feira em um hospital da região de Tel Aviv, segundo o Centro Médico Sheba.

O ataque havia atingido a cidade de Yehud, próxima ao Aeroporto Ben Gurion.

O impacto de mísseis iranianos deixou ao menos dois mortos e outros feridos graves.

Petróleo recua após fala de Trump

Após dias de forte alta, os preços do petróleo recuaram no mercado asiático.

O barril do West Texas Intermediate caiu para cerca de US$ 85, enquanto o Brent recuou para aproximadamente US$ 89.

A queda ocorreu após Trump afirmar que a guerra pode terminar em breve, o que reduziu temporariamente a pressão sobre os mercados de energia.

Trump também afirmou que os Estados Unidos investigam uma explosão que destruiu uma escola primária na cidade de Minab nos primeiros dias da guerra.

Segundo autoridades iranianas, mais de 150 pessoas morreram no episódio. Washington tenta determinar se o ataque foi causado por forças americanas ou se ocorreu por erro das próprias forças iranianas.

*Com AFP e EFE