Declaração de Trump impulsiona bolsas da Ásia; petróleo cai

Os mercados financeiros asiáticos se recuperaram nesta terça-feira, 10, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando possível fim do conflito no Oriente Médio.

O otimismo gerado pelas declarações do líder americano derrubou os preços do petróleo em até 11%, para menos de US$ 88,05 por barril na reabertura das negociações, antes de a queda se moderar para cerca de 6,6%, e impulsionou um rali nas principais bolsas da região.

O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, avançou 2,8%, interrompendo uma sequência de dois dias de perdas. No Japão, o índice Nikkei 225 avançou 2,7%.

Na Coreia do Sul, o Kospi chegou a saltar 6,6%, em um movimento tão intenso que levou a Korea Exchange a acionar um mecanismo de interrupção temporária de negociações, utilizado quando os contratos futuros sobem mais de 5%.

Já o índice CSI 300 avançou 1,1% na China, também apoiado por dados alfandegários que indicaram aceleração no crescimento das exportações chinesas no primeiro bimestre do ano.

Impacto nos preços de energia

No mercado de commodities, o petróleo Brent sentiu de imediato o impacto das sinalizações vindas de Washington. Ainda assim, as expectativas de uma resolução rápida do conflito foram moderadas por declarações mais duras vindas de Teerã.

Autoridades militares iranianas indicaram que pretendem manter os combates, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Trump descreveu a operação militar como "muito completa", contrastando com a postura de alas mais radicais no Irã, alinhadas ao novo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que o bloqueio às exportações de petróleo continuará até que os ataques dos EUA e de Israel cessem.

Em resposta, Trump afirmou em sua rede social, Truth Social, que qualquer tentativa de interromper o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz provocaria um contra-ataque americano "vinte vezes mais forte" do que o já realizado.

Cautela dos investidores

Apesar da reação positiva dos mercados, analistas avaliam o cenário com uma combinação de alívio e cautela.

O analista de mercado da IG em Sydney, Tony Sycamore, disse à Reuters que a mudança no discurso de Trump ajudou a acalmar os mercados durante a sessão asiática, mas destacou que ainda é difícil concluir que o conflito esteja realmente perto do fim.

"No entanto, a moderação da retórica do presidente Trump, de exigir rendição total para declarar a missão 'praticamente concluída', é um desenvolvimento bem-vindo que deve ajudar a acalmar os ânimos para a sessão de hoje na Ásia, pelo menos", acrescentou.

Na mesma linha, analistas do BlackRock Investment Institute afirmaram que os preços atuais dos ativos sugerem semanas de interrupções econômicas, e não apenas dias. O grupo alertou para o risco de um choque estagflacionário, embora avalie que esse não seja o cenário-base.

Treasuries se recuperam

No mercado de renda fixa, os títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries, em inglês) se recuperaram após a pressão inflacionária provocada pelo salto anterior nos preços do petróleo. O rendimento de 10 anos recuou 2,1 pontos-base, para 4,11%.

Analistas do banco ING destacaram à Reuters que a queda nos rendimentos reflete em parte uma correção técnica, mas alertaram que ainda existem pressões inflacionárias relevantes no horizonte.

Entre os ativos de proteção, o ouro subiu 0,8%, sendo negociado a US$ 5.177,96, enquanto as criptomoedas permaneceram relativamente estáveis, dentro das faixas registradas desde o início de fevereiro.