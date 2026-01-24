Conselho da Paz de Trump tem 23 integrantes até agora; 6 países recusaram

Ao menos 23 países já confirmaram adesão ao Conselho da Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, 22. A estrutura, apresentada como um novo modelo para mediar crises globais e reconstruir regiões em conflito, funciona à margem da Organização das Nações Unidas (ONU) e prevê mandato de tempo indeterminado para Trump na presidência do órgão.

Para integrar o Conselho de forma permanente, os países convidados podem ser solicitados a aportar até US$ 1 bilhão no primeiro ano de funcionamento. Estados que fizerem contribuições acima desse valor ficam isentos do limite de mandato de três anos previsto para os demais membros.

A Casa Branca afirmou que as contribuições são voluntárias, mas disse que países que desejem participar ativamente da supervisão dos projetos devem estar dispostos a realizar aportes significativos.

Europa resiste; Brasil mantém posição estratégica

Até o momento, seis países europeus recusaram participar. Outros, como o Reino Unido, seguem avaliando a proposta.

O Canadá teve o convite revogado após atrito entre Trump e o primeiro-ministro Mark Carney no Fórum Econômico Mundial.

Já o Brasil adotou uma postura cautelosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o modelo, acusando Trump de tentar criar uma “nova ONU” com base em poder econômico e liderança centralizada. O Itamaraty prepara questionamentos técnicos sobre a legalidade e a estrutura do conselho antes de emitir posição formal.

A diplomacia brasileira pretende usar o avanço da iniciativa como argumento para reforçar a necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, tema que voltará à pauta na Assembleia Geral de setembro.