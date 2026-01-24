Conselho da Paz de Trump tem 23 integrantes até agora; 6 países recusaram

Ao menos 23 países já confirmaram adesão ao Conselho da Paz criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, 22. A estrutura, apresentada como um novo modelo para mediar crises globais e reconstruir regiões em conflito, funciona à margem da Organização das Nações Unidas (ONU) e prevê mandato de tempo indeterminado para Trump na presidência do órgão.
Para integrar o Conselho de forma permanente, os países convidados podem ser solicitados a aportar até US$ 1 bilhão no primeiro ano de funcionamento. Estados que fizerem contribuições acima desse valor ficam isentos do limite de mandato de três anos previsto para os demais membros.
A Casa Branca afirmou que as contribuições são voluntárias, mas disse que países que desejem participar ativamente da supervisão dos projetos devem estar dispostos a realizar aportes significativos.
Europa resiste; Brasil mantém posição estratégica
Até o momento, seis países europeus recusaram participar. Outros, como o Reino Unido, seguem avaliando a proposta.
O Canadá teve o convite revogado após atrito entre Trump e o primeiro-ministro Mark Carney no Fórum Econômico Mundial.
Já o Brasil adotou uma postura cautelosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o modelo, acusando Trump de tentar criar uma “nova ONU” com base em poder econômico e liderança centralizada. O Itamaraty prepara questionamentos técnicos sobre a legalidade e a estrutura do conselho antes de emitir posição formal.
A diplomacia brasileira pretende usar o avanço da iniciativa como argumento para reforçar a necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, tema que voltará à pauta na Assembleia Geral de setembro.
Países que aceitaram o Conselho da Paz
-
Armênia
-
Arábia Saudita
-
Argentina
-
Azerbaijão
-
Bahrein
-
Belarus
-
Bulgária
-
Catar
-
Cazaquistão
-
Egito
-
Emirados Árabes Unidos
-
Hungria
-
Indonésia
-
Israel
-
Jordânia
-
Kosovo
-
Marrocos
-
Mongólia
-
Paquistão
-
Paraguai
-
Turquia
-
Uzbequistão
-
Vietnã
Países que recusaram o convite:
-
Alemanha
-
Espanha
-
Eslovênia
-
França
-
Noruega
-
Suécia
Países que estão analisando
-
Brasil
-
Reino Unido
-
China
-
Rússia
-
Itália
-
Ucrânia
-
Singapura
-
Croácia
O que é o Conselho de Paz?
O Conselho de Paz será presidido por Trump, que também atuará separadamente como representante dos Estados Unidos. Apenas o presidente do conselho —Trump — pode convidar novos membros e revogar participações, salvo veto por maioria qualificada de dois terços dos Estados integrantes.
O conselho executivo terá sete membros fixos e será liderado por Trump. Entre os nomes confirmados estão o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff, o empresário Jared Kushner, genro do presidente, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, além de executivos do setor financeiro e representantes ligados ao Conselho de Segurança Nacional dos EUA.
O estatuto do Conselho afirma que sua missão é “promover a estabilidade, restabelecer uma governança confiável e legítima e garantir uma paz duradoura” em regiões afetadas por conflitos, ao mesmo tempo em que critica “instituições e enfoques que falharam repetidamente”, em referência indireta à ONU.