'Petróleo em guerra': quem realmente lucra com o barril acima de US$ 77

A dinâmica dos preços internacionais do petróleo neste início de ano aprofunda um cenário em que nem todos os grandes produtores conseguem transformar reservas abundantes em lucro efetivo.

O início de 2026 foi marcado pela operação militar dos EUA contra o então ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e agora o conflito aberto entre o governo de Donald Trump e Israel contra o Irã, com Teerã buscando um líder supremo após a confirmação da morte de Ali Khamenei. O principal fator que une esses dois países é o petróleo.

Com a instabilidade, um movimento esperado no mercado é o aumento do barril de petróleo. O tipo Brent, o mais comercializado, já tinha cotação superior a US$ 77 o barril na segunda-feira, 2.

Qual a produção de petróleo do Irã?

O Irã tem uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo, com cerca de 10% das reservas mundiais de petróleo e aproximadamente 15% das reservas de gás natural.

O setor é o principal pilar da economia, pois representa, direta ou indiretamente, até 30% do PIB, e uma proporção muito maior da receita por exportações e da renda estatal.

Em 2017, período em que se intensificaram sanções contra o país, Teerã produzia cerca de 4,1 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2026, essa produção está na casa de 3,2 milhões de barris diários, ou seja, quase um milhão a menos.

Atores no xadrez econômico do petróleo

Países como Arábia Saudita e Rússia costumam responder de maneira direta à elevação do barril. Já a Venezuela permanece como um caso emblemático de “maldição dos recursos”, onde a alta do petróleo não se traduz automaticamente em benefícios econômicos proporcionais.