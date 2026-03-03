Guerra entre Israel, EUA e Irã entra no 4º dia com ataque a embaixada americana

A guerra no Oriente Médio entrou no quarto dia nesta terça-feira, 3, com novos ataques envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã. Drones atingiram a embaixada americana na Arábia Saudita, enquanto bombardeios israelenses foram registrados em Teerã e no Líbano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito pode durar “quatro a cinco semanas” e não descartou o envio de tropas à região. “Vocês descobrirão em breve”, disse, ao ser questionado sobre a resposta ao ataque contra a representação diplomática em Riade.

A Arábia Saudita informou que interceptou oito drones nas imediações de Riade e da cidade de Al Kharj. Dois aparelhos atingiram a embaixada americana na capital, provocando incêndio de pequenas proporções e danos materiais limitados, segundo o Ministério da Defesa saudita.

A embaixada orientou cidadãos americanos a permanecerem em casa. No Kuwait, a representação diplomática dos EUA anunciou fechamento por tempo indeterminado devido às tensões regionais.

Desde sábado, o Irã executa contraofensiva contra bases militares americanas no Oriente Médio e contra o território israelense. Seis militares dos EUA morreram desde o início da guerra.

Bombardeios em Teerã e Beirute

O Exército de Israel anunciou “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos iranianos e do Hezbollah. No Líbano, imagens mostraram fumaça sobre a capital após bombardeios na região sul.

No Irã, as forças israelenses afirmaram ter atacado e desmantelado a sede da emissora estatal IRIB. A televisão iraniana declarou que mantém as transmissões. Explosões foram ouvidas em diferentes pontos de Teerã.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou à Fox News que a ofensiva busca impedir que o programa nuclear iraniano se torne “imune”. Segundo ele, após confrontos anteriores em 2025, o Irã teria iniciado a construção de novas instalações subterrâneas para proteger programas de mísseis balísticos e armamentos nucleares.

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou um ataque de “grande envergadura” contra uma base aérea americana no Bahrein, alegando ter lançado 20 drones e três mísseis. O Exército dos EUA informou na rede X que destruiu instalações de comando e controle iranianas, além de plataformas de lançamento de mísseis e drones.

O Departamento de Estado determinou que funcionários não essenciais deixem Bahrein, Jordânia e Iraque.

Petróleo sobe e bolsas caem

A escalada militar elevou a volatilidade nos mercados globais. Os preços do petróleo avançaram com a tensão no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de óleo e gás.

A Bolsa de Tóquio fechou em queda de 3%, enquanto a de Seul recuou 7,24%. O dólar se valorizou diante da busca por ativos considerados mais seguros.

A Guarda Revolucionária afirmou ter atacado um petroleiro no Estreito de Ormuz, apresentado como ligado aos Estados Unidos. Um general iraniano ameaçou incendiar embarcações que tentem cruzar a região.

A China, principal compradora de petróleo iraniano, pediu que as partes garantam a segurança da rota marítima. Segundo analistas, as tarifas de transporte marítimo praticamente dobraram em um dia diante do risco geopolítico.

*Com informações da AFP