EUA em chamas; 2ª parcela do auxílio é paga e tudo para ler neste sábado

Protestos contra violência policial em Minneapolis se espalham pelos EUA

Os protestos contra a violência policial, que vêm transformando Minneapolis em praça de guerra, se espalharam ontem por pelo menos dez cidades americanas.

Os tumultos começaram na segunda-feira, após a divulgação de um vídeo que mostra o policial Derek Chauvin, que é branco, com o joelho no pescoço de George Floyd, negro – que morreu em seguida, após dar entrada no hospital.

… e auxílio de R$ 600 pode ser sacado a partir deste sábado.

A Caixa inicia hoje o pagamento em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Desta maneira, todos os beneficiários do programa que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril poderão sacar o valor.

Outras notícias do dia

Plano de retomada de Guedes será centrado na agenda de reformas

Veja como acompanhar hoje a 2ª tentativa da missão da SpaceX e da Nasa

Brasileiro trabalhou até o dia 30 de maio só para pagar imposto

Festa junina online: o plano da dona da Paçoquita para reagir à quarentena