EUA cogitam suspender imposto de combustível por conta do aumento dos preços

Os Estados Unidos estão dispostos a suspender temporariamente o imposto federal sobre a gasolina, em meio a um aumento dos preços do combustível por causa da guerra contra o Irã.

O secretário de Energia, Chris Wright, afirmou neste domingo à emissora "NBC" que a Casa Branca estaria aberta a congelar esse tributo para reduzir os custos aos consumidores.

"Todas as medidas que possam ser tomadas para baixar o preço nos postos de combustíveis e reduzir os custos para os americanos contam com o apoio desta administração", assegurou Wright.

Os impostos federais incluem taxas de 18,3 centavos por galão para a gasolina e de 24,3 centavos por galão para o diesel, além de uma tarifa de 0,1 centavo por galão para ambos os combustíveis destinada ao fundo para vazamentos em tanques subterrâneos.

Os preços da gasolina nos EUA dispararam e atingiram uma média nacional de US$ 4,52 por galão neste domingo, 10, segundo dados da associação automobilística AAA, o que representa um aumento de mais de 50% desde o início da guerra contra o Irã.

O aumento no preço da gasolina está afetando duramente os americanos, já prejudicados pela inflação, e os tem obrigado a ajustar seus hábitos de consumo.

Segundo uma pesquisa publicada no final de abril pelo jornal "The Washington Post", 44% dos adultos nos Estados Unidos reduziram a frequência com que dirigem, 34% modificaram seus planos de viagem ou férias e 42% cortaram outras despesas domésticas para poder cobrir o custo do combustível.