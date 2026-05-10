Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA cogitam suspender imposto de combustível por conta do aumento dos preços

Petróleo disparou devido ao fechamento do Estreito de Ormuz, resultado da Guerra no Irã

Petróleo: preço da referência Brent chegou a ficar acima dos US$ 120 o barril (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

Petróleo: preço da referência Brent chegou a ficar acima dos US$ 120 o barril (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 10 de maio de 2026 às 14h18.

Os Estados Unidos estão dispostos a suspender temporariamente o imposto federal sobre a gasolina, em meio a um aumento dos preços do combustível por causa da guerra contra o Irã.

O secretário de Energia, Chris Wright, afirmou neste domingo à emissora "NBC" que a Casa Branca estaria aberta a congelar esse tributo para reduzir os custos aos consumidores.

"Todas as medidas que possam ser tomadas para baixar o preço nos postos de combustíveis e reduzir os custos para os americanos contam com o apoio desta administração", assegurou Wright.

Os impostos federais incluem taxas de 18,3 centavos por galão para a gasolina e de 24,3 centavos por galão para o diesel, além de uma tarifa de 0,1 centavo por galão para ambos os combustíveis destinada ao fundo para vazamentos em tanques subterrâneos.

Os preços da gasolina nos EUA dispararam e atingiram uma média nacional de US$ 4,52 por galão neste domingo, 10, segundo dados da associação automobilística AAA, o que representa um aumento de mais de 50% desde o início da guerra contra o Irã.

O aumento no preço da gasolina está afetando duramente os americanos, já prejudicados pela inflação, e os tem obrigado a ajustar seus hábitos de consumo.

Segundo uma pesquisa publicada no final de abril pelo jornal "The Washington Post", 44% dos adultos nos Estados Unidos reduziram a frequência com que dirigem, 34% modificaram seus planos de viagem ou férias e 42% cortaram outras despesas domésticas para poder cobrir o custo do combustível.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)CombustíveisPetróleoIrã - PaísGuerrasOriente MédioEstreito de Ormuz

Mais de Mundo

Guerra com Irã ainda não acabou e urânio enriquecido precisa ser retirado, diz Netanyahu

Será o fim da guerra? Irã envia resposta à proposta dos EUA, diz mídia estatal

Copa do Mundo: com presença confirmada no mundial, Irã pode enfrentar os EUA

Cruzeiro com surto de hantavírus inicia evacuação na Espanha após morte de 3 passageiros

Mais na Exame

Casual

O impacto dos novos diretores criativos na popularidade das grifes

Mercados

Roupas mais caras? Escalada no Oriente Médio respinga na indústria da moda

Mundo

Guerra com Irã ainda não acabou e urânio enriquecido precisa ser retirado, diz Netanyahu

Negócios

Reforma tributária muda lógica financeira das empresas e amplia papel da IA na gestão