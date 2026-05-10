Guerra com Irã ainda não acabou e urânio enriquecido precisa ser retirado, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 10, que a guerra travada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã ainda não pode ser considerada encerrada enquanto o país mantiver estoques de urânio enriquecido. As declarações foram dadas em entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, segundo a AFP.

"Ainda não terminou, porque ainda resta material nuclear — urânio enriquecido — que precisa ser retirado do Irã. Ainda existem instalações de enriquecimento que devem ser desmanteladas", disse Netanyahu em um trecho da entrevista, que será exibida na íntegra mais tarde neste domingo.

Questionado sobre como esse material poderia ser removido, o premiê respondeu: "Você entra e retira".

Netanyahu também afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilha da mesma visão. "Não vou falar sobre meios militares, mas o presidente — o que o presidente Trump me disse — é: 'Quero entrar lá'."

A fala contrasta com o posicionamento público recente de Trump. Sob pressão doméstica para encerrar o conflito, o republicano vem afirmando que o programa nuclear iraniano já foi contido.

Em entrevista exibida neste domingo à jornalista independente Sharyl Attkisson, Trump declarou que o Irã está "militarmente derrotado" e disse que os Estados Unidos poderiam retirar o urânio "quando quisermos".

"Conseguiremos isso em algum momento, quando quisermos. Vamos mantê-lo sob vigilância", afirmou. "Estamos monitorando muito bem. Se alguém se aproximasse do local, saberíamos e os explodiríamos."

Ao voltar ao tema na conversa com a CBS, Netanyahu disse preferir uma solução negociada para retirar o material nuclear iraniano.

"Acho que isso pode ser feito fisicamente. Esse não é o problema. Se houver um acordo, entra-se e retira-se, por que não? Essa é a melhor maneira."

Pressionado sobre possíveis ações militares para apreender o urânio, o premiê evitou detalhar estratégias. "Não vou falar sobre nossas capacidades militares, nossos planos ou algo do tipo."

"Não vou estabelecer um cronograma, mas direi que se trata de uma missão de suma importância", acrescentou.

Segundo Netanyahu, além da questão nuclear, Israel ainda vê ameaças em outros pontos ligados ao Irã.

"Ainda existem grupos apoiados pelo Irã, assim como seus mísseis balísticos, que eles continuam querendo fabricar. Certamente reduzimos grande parte dessa capacidade, mas tudo isso ainda existe e ainda há trabalho a fazer", afirmou.

A entrevista completa ao 60 Minutes estava prevista para ir ao ar às 19h nos Estados Unidos (20h em Brasília).